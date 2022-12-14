FTTR 组网：实现每个房间“真”千兆

家里智能设备很多，希望智慧家庭完美运转？网速限制了极速下载和上传的需求？已经升级千兆宽带却因不了解设备更新无法畅享千兆网络？

FTTR：我对你是真心的，我是你的解，是你唯一的解！

FTTR 就带着全屋覆盖、高速稳定、支持万兆网络的组网方案走来了。从此家里每个角落都能稳定千兆上网，未来观看 8K 视频也毫无压力、升级万兆网络更是轻而易举。

01、FTTR 为何如此优秀？

FTTR（Fiber to The Room）技术，是指用光纤代替网线，将光纤铺设至每一个房间，通过部署光组网终端，实现与家庭网关互连，结合双频 Wi-Fi，保障全屋网络覆盖的组网技术。

而目前大多数家庭采用的是 FTTH 的组网方案。FTTH（Fiber to The HOME）技术，是指将光网络模块（ONU）安装在用户入户处。

对比了解 FTTH 与 FTTR

典型的 FTTH 组网由光纤、光网络单元、路由器、网络电缆四类设备构成。

光纤 ：向上连接 OLT，向下提供接口连接用户光网络设备。

光网络单元 ：根据相关协议和接口将光信号转换为电信号，向下连接路由器和有线网。

路由器 ：读取数据包中地址并决定传送路径，在网络中起网管作用。路由器可连接多个网络设备。

网络电缆：连接网络设备，常见的网络电缆有双绞线和同轴细缆。同轴细缆连接简单维护麻烦，双绞线维护简单但成本较高。

FTTH 组网示意图：

FTTR 组网由主光猫、从光猫、分光器、光纤、光纤面板五类设备构成，其中主光猫、从光猫均为带 Wi-Fi6 路由功能的一体机。

主光猫 ：向上通过 XG (S)-PON 或者 10G EPON 连接 OLT，承接千兆 / 万兆光纤入户，向下提供接口连接光路由。

从光猫 ：向上通过室内光纤连接主光猫，向下为终端提供上网服务。

分光器 ：实现光信号的耦合、分支和分配。

光纤 ：实现长距离光信号传递。PS：利用原有网线升级 FTTR 时要求房屋接入宽带使用超五类线或六类线，如果使用五类网线需要利用 8 根线芯。

光纤面板：完成双芯光纤的接入和端口输出，满足光纤弯曲半径的要求，为纤芯提供安全的保护。

FTTR 组网示意图：

02、FTTR：稳定、高速、美观、全覆盖

如果你目前一个人租住房子或者家里终端设备较少，你或许可以说我还用不上 FTTR 组网。

那么 FTTR 组网相比其他较大空间的主流组网方式还会有优势吗？

我们这里把 AC+AP 组网、Mesh 组网、FTTR 组网从五个维度进行比较。

AC+AP 组网

AC (Wireless AccessPoint Controller) 即无线控制器，把无线局域网接入控制设备并管理无线网络中的所有无线 AP，对 AP 管理包括：参数配置、无线用户认证、宽带访问等。

AP (WirelessAccessPoint) 即无线访问接入点，连接无线网络和客户端。

企业多使用 AC+AP 组网，随着 Wi-Fi 技术的发展，AC+AP 组网也可用来实现家庭网络覆盖。AC+AP 组网示意图：

Mesh 组网

用支持 Mesh 的路由器混合组网，把信号扩展至有使用需求的地方。

Mesh 组网常用于中等户型和装修没有预留网线的房屋。Mesh 组网示意图：

组网方案 网络稳定性 覆盖能力 其他特点 AC+AP 组网 受电器影响较大，网络不稳定。 面板 AP 通常因为功率低，覆盖范围小。 支持用户接入管理，支持云端管理。 Mesh 组网 受空间干扰影响较大，网络不稳定。 受隔墙、干扰等环境影响大，覆盖能力一般。 节点过多会影响宽带容量。 FTTR 组网 不易受环境影响，网络稳定性好。 前期自由部署从光猫，全屋覆盖 Wi-Fi6。 支持万兆网络。

FTTR 组网利用光纤传输带宽大、信号无衰减、抗干扰能力强的特点，突破原有网线的网速瓶颈，使每个房间每个角落实现稳定的“真千兆”，未来升级到万兆网络也无需更换线路。

如果你想实现从当前网络到 FTTR 组网的升级，也无需担心传统组网中最麻烦的网线铺设。光纤能够隐形安装，不破坏家里原本的装修和布局，其他全光设备根据需要部署即可。

如果你想在新房中实现千兆网络，当然也再简单不过。升级套餐，部署光纤，安装全光产品，与典型 FTTH 组网相似简单的步骤，但使用全光产品就可以快速畅享千兆网络。一键解决当前上网痛点，一步实现高速稳定网络，FTTR 组网已经对接未来，你有没有心动呢？

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）