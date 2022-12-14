VMware 修复安装 Win11 虚拟机时报错“处理器不支持”的问题

IT之家 12 月 14 日消息，VMware 发布了 Workstation Pro（收费）和 Workstation Player（免费）虚拟机软件的 16.2.5 更新，其中包含安全补丁和一些错误修复。

VMware Workstation Pro 和 Workstation Player 16.2.5 的完整更新日志：

修补了 CVE-2022-31705 安全漏洞。

修复了在虚拟机上安装微软 Windows 11 或 Windows Server 2022 失败的问题。当用户尝试在虚拟机上安装这两个操作系统时，安装可能会失败，并显示以下错误消息：不支持的处理器。

IT之家了解到，VMware Workstation 17.0 Pro 版本已于 11 月发布，正式支持 Windows 11 作为客户操作系统。17.0 版本还可以主机启动时自动启动本地虚拟机，用户还可以在完全或快速加密之间进行选择，支持 OpenGL 4.3 (Windows 7、Linux with Mesa 22.0.0 或 Linux 内核 5.16.0 的更高版本)，以及 WDDM 1.2。

VMware Workstation 16.2.5 Pro 更新日志：点此查看

VMware Workstation 16.2.5 Player 更新日志：点此查看