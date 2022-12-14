适马新款 60-600mm 镜头规格曝光，相比现款单反版更轻巧

IT之家 12 月 14 日消息，Sonyalpharumors 曾在不久前表示，适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头的升级版预计将在明年初发布。现在，Asobinet 曝光了这款镜头的规格信息。

适马 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS

光学结构：19 组 27 片

光圈叶片: 9

最近对焦距离：45-260cm

最大放大倍率：1:2.4

滤镜直径：105mm

尺寸：φ119.4mm x 279.2mm

重量: 2495g

适马现款 60-600mm

IT之家了解到，适马 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS 相比老款单反版最近对焦距离从 60cm 缩短到了 45cm，最大放大倍率从 1:3.3 提升到 1:2.4，重量从 2.7kg 减少到 2.5kg 左右。

适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头支持 SA、EF、F 和 FE 卡口，新版预计将支持最新的 L 卡口、RF 和 Z 卡口。这款镜头变焦倍率达到 10 倍，适用于人像、体育、打鸟等多种用途。价格方面，适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头的京东售价为 13999 元。