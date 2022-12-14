首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

适马新款 60-600mm 镜头规格曝光，相比现款单反版更轻巧

2022/12/14 22:20:19 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 12 月 14 日消息，Sonyalpharumors 曾在不久前表示，适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头的升级版预计将在明年初发布。现在，Asobinet 曝光了这款镜头的规格信息。

适马 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS

  • 光学结构：19 组 27 片

  • 光圈叶片: 9

  • 最近对焦距离：45-260cm

  • 最大放大倍率：1:2.4

  • 滤镜直径：105mm

  • 尺寸：φ119.4mm x 279.2mm

  • 重量: 2495g

适马现款 60-600mm

IT之家了解到，适马 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS 相比老款单反版最近对焦距离从 60cm 缩短到了 45cm，最大放大倍率从 1:3.3 提升到 1:2.4，重量从 2.7kg 减少到 2.5kg 左右

适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头支持 SA、EF、F 和 FE 卡口，新版预计将支持最新的 L 卡口、RF 和 Z 卡口。这款镜头变焦倍率达到 10 倍，适用于人像、体育、打鸟等多种用途。价格方面，适马现款 60-600mm F4.5-6.3 镜头的京东售价为 13999 元

京东适马（SIGMA）60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM｜S 版 13999 元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：镜头适马

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用