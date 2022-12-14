三星 Galaxy S23 系列通过泰国和印度认证，有望明年 2 月发布

IT之家 12 月 14 日消息，三星 Galaxy S23 系列预计将于 2023 年 2 月推出，根据此前爆料依然有三款设备：Galaxy S23、Galaxy S23+ 和 Galaxy S23 Ultra。

今日，三星 Galaxy S23 系列通过了泰国的 NBTC 和印度的 BIS 认证，并揭示了一些新的细节。

此前爆料称，三星 Galaxy S23 系列的型号包括 SM-S911B / DS，不过一直没有确认。今日的泰国 NBTC 认证显示，SM-S911B / DS 对应的产品为 Galaxy S23 标准版。

IT之家了解到，爆料称三星将首发独占 3.36GHz 高频版骁龙 8 Gen2，Geekbench 跑分信息基本确认了这一爆料。三星 Galaxy S23 将采用 6.1 英寸 1080p 的 120Hz 显示屏，Galaxy S23+ 将采用 6.6 英寸 1080p 的 120Hz 显示屏。这两款手机都将配备 32MP 前置镜头，后置 50MP 主摄、12MP 超广角镜头和 10MP 长焦镜头（支持 3 倍光学变焦）。

三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 两款机型将依然仅提供 8GB 内存版本。此前，三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 的外观渲染图也已经在网上曝光。从渲染图来看，两款机型基本延续了上代的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和上代 Ultra 版类似的独立摄像头排布。

此外，三星 Galaxy S23 Ultra 的相关信息也被多次曝光。外观方面，三星 Galaxy S23 Ultra 的外观也基本延续了上一代的设计，最大的变化是中框宽度增加，使得屏幕曲面部分减少，将更加接近微曲面屏。影像方面，三星 Galaxy S23 Ultra 后置 2 亿像素主摄，可以提供 1200 万、5000 万和 2 亿像素三种模式，三星还有望在 Galaxy S23 Ultra 上使用高通的超声波 3D 广域指纹传感器。