哈博森 ACE 2 代无人机发布：搭载一英寸影像传感器，技术全面提升，售价 5499 元起

IT之家 12 月 14 日消息，无人机厂商哈博森科技今日发布了哈博森 ACE 2 代无人机，标准版售价 5499 元，便携双电版售价 6299 元，明年 1 月发货。

哈博森 ACE 2 代无人机搭载一英寸的 20MP F1.9 大光圈图传传感器，搭载最新的 FineRGB2.0 影像系统，通过将 ISP 中几个关键算法抽离并用 Al 算法扩展，使得相机在多种视觉场景中画质更出色。

哈博森 ACE 2 代无人机用上了第四代飞控技术，进一步提升飞控对环境干扰的学习和适应能力，尤其是提升了对 GPS 数据的冗余纠错能力，极大提升了无人机在复杂电磁环境下的飞行稳定性。

该机还有第四代云台技术，提升飞控姿态与云台姿态的数据融合深度，云台角度抖动量，从上一代的士 0.015°，降低至士 0.001°，进一步降低极端姿态下的水波纹概率。

此外，第四代飞控技术引入了有深度的姿态统计模型和机身运动预测矩阵，不仅提升了无人机本身稳定度，也为延时摄影提供了更加稳定的平台基础。

夜景模式下，哈博森 ACE 2 代无人机针对黑夜环境优化，降噪和减少拖影方面做了深入算法优化，使得在夜晚等光线不足的环境下，拍摄的视频依然细腻干净。夜景模式在光线较暗的情况下会自动打开，无需额外设置。

该无人机还支持超级夜景，是夜景算法的升级版，优化暗光环境的视频或者照片拍摄效果，并提供四挡选项设置，让用户在操控时候根据需要调节以获得更多的拍摄灵活性。

避障方面，哈博森 ACE 2 代无人机搭载第二代视觉感知避障技术（SVOA2.0），通过大数据统计和通道冗余算法进行感知数据的交叉融合，提升了整个视觉系统的自我纠错能力，提升了避障功能的可靠性和稳定性，无需频繁进行视觉标定。

图传方面，哈博森 ACE 2 代无人机采用了 SyncLeas4 + 无线数字图传技术，支持最远 16km 的 1080P 30fps 数字图传。

此外，该无人机可选购 4G 模块，SyncLeas4 + 可以和 4G 网络协作，确保飞行器可以覆盖更加丰富的飞行场景，当 SyncLeas4 + 图传受到干扰或者遮挡的时候，系统会自动切换到 4G 链路。

IT之家了解到，续航方面，哈博森 ACE 2 代无人机搭载了第四代智能电池技术，支持 12 个月质保，可在零下 35 度使用。标配电池可飞 40 分钟，选购的续航版智能电池可飞 53 分钟。

该无人机还支持智能巡航、大片模式、竖拍、航点模式等，以下为完整参数：