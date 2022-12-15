摩根士丹利：苹果即便放弃欧洲 App Store 所有营收，对整体营收的影响也只有 1%

IT之家 12 月 15 日消息，市场分析机构摩根士丹利（Morgan Stanley）认为，侧载和第三方替代应用商城对苹果整体营收的影响并不大。甚至于苹果根据欧盟新规采取的这些措施，可能还会助推苹果股价攀升。

IT之家了解到，苹果为了满足欧盟即将出台的《数字市场法》，计划于 2024 年允许在 iPhone 和 iPad 等苹果设备上侧载和运行第三方应用商城，但对于是否会允许出现替代 Apple Pay 的支付系统尚不确定。

摩根士丹利在今天给投资者的一份备忘录中指出，苹果在欧洲对应用商城的调整不会对公司整体营收产生实质性影响。即便是在最糟糕的情况下，2024 财年的全球营收损失也在 2% 以内。

摩根士丹利还预估苹果即便失去欧盟所有的 App Store 收入，对苹果公司 2024 财年服务业务收入的影响为 4%，对整体营收的影响为 1%。如果苹果在全球范围内允许侧载和替代应用商店，那么对苹果公司 2024 财年全球服务业务收入的影响为 9%，对整体营收的影响为 2%。

这些情况是基于最坏的情况和极不可能发生的情况。这将需要大约 30% 的 iPhone 用户放弃苹果应用商店。

由于摩根士丹利进行的调查工作，这被认为是不可能的。不到 30% 的调查参与者表示，他们极有可能直接从开发商的网站而不是从 App Store 购买应用程序。即使如此，用户也希望应用程序的价格能降低 35%，让交易物有所值。