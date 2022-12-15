iOS 版谷歌 Chrome 浏览器可用自家 Blink 引擎，消息称苹果正考虑取消 WebKit 强制要求

IT之家 12 月 15 日消息，迫于欧盟方面施加的压力，苹果正考虑在 iPad 和 iPhone 上允许运行第三方应用商城。而彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）称作为本次重大调整的一部分，苹果还考虑取消第三方浏览器强制使用 WebKit 浏览器引擎的限制。

古尔曼表示苹果的这些变化都是为了能在欧盟新规《Digital Markets Act》下继续运营，只是目前尚不清楚苹果是否会在其它国家和地区推进。

古尔曼表示：“目前，包括谷歌 Chrome 浏览器等第三方浏览器都需要强制使用 WebKit（苹果的 Safari 的浏览器引擎）。苹果为了满足新规的要求，正在考虑取消这项要求”。

古尔曼并未提供额外的细节，也没有提供苹果取消这项限制的潜在时间。但此举将允许 iPhone 和 iPad 上的网络浏览器和应用内浏览器使用替代的浏览器引擎，如谷歌的 Blink（谷歌 Chrome 和微软 Edge 所使用）和 Mozilla 的 Quantum（Firefox 所使用）。

IT之家了解到，Chrome、Edge、Firefox 以及 Opera 和 DuckDuckGo 等其它流行的网络浏览器目前都被迫在 iOS 上使用 WebKit，导致与 Safari 的差异化有限。苹果此前曾表示，执行 WebKit 的要求主要是出于安全和隐私方面的考虑，但有些人认为该政策具有反竞争性。