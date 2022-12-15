现代摩比斯推出用手势控制车载显示屏技术，可减少驾驶员分心驾驶

IT之家 12 月 15 日消息，现代摩比斯今日宣布，已成功开发出通过手势控制车载显示屏，一键选择想要菜单的技术，称可有效减少驾驶员分心驾驶，确保行车安全。

这项技术被现代摩比斯称为“Menu Pre Information”。现代摩比斯表示，作为近距离感知反应型弹出显示屏的开发，这在世界范围内尚属首次，同时这也是全球首个将红外传感器应用到车载位置感测的案例。

驾驶时，驾驶者只需将手靠近车辆显示屏，常用菜单就会自动弹出。驾驶者用翻转菜单的手势，就能找到自己想要的菜单。

据介绍，该项技术通过发光时间差传感技术，减少传感器数量，提高手势和方向识别准确度，采用了基于识别算法的自动校准，即画面修正功能。为了方便用户的使用，还搭载了识别传感距离和位置的反应型 UX (用户体验) 和 UI (用户界面) 解决方案。

IT之家了解到，现代摩比斯近日在国际零部件博览会上展出了与 Luxoft 共同开发的下一代车载信息娱乐系统 MIS（Mobis infotainment System）。该系统把数字仪表盘、AR HUD、中控台显示屏以及三个乘客座椅显示屏的画面和功能集成到一起控制，强调虚拟个人助理和人工智能服务。

此外，现代摩比斯表示，今后将不断加强技术的自主研发，同时加快与全球整车厂的合作。