SK On 正评估是否再次扩建韩国瑞山工厂，以更好满足现代汽车需求

12 月 5 日消息,据国外媒体报道,随着电动汽车电池需求的增加,多家电池制造商在投资建厂,而除了建设新的工厂,也有厂商对原有工厂进行扩建,以提高产能,满足需求。

外媒最新的报道就显示,SK 集团旗下的电动汽车电池制造商 SK On,就已开始评估扩建韩国瑞山工厂的计划。

从外媒的报道来看,SK On 是计划在瑞山工厂增加 4 条生产线,将电池的年产能增加 10GWh,达到 15GWh,是原有产能的 3 倍,如果扩建计划通过,厂房在明年下半年就将开始建设,计划在 2025 年建成,目前在评估工厂所需设备和零部件的供应。

外媒在报道中还提到,SK On 考虑扩建瑞山工厂,是为了更好的满足现代汽车对电池的需求,他们已计划在韩国新建一座电动汽车工厂。

SK On 在瑞山的工厂,始建于 2010 年,当时 SK On 还未从 SK 创新剥离,最初的年产能是 200MWh,在 2012 年的 9 月份投入运营。SK On 瑞山工厂建成之后,在 2014 年、2015 年和 2016 年进行了三次扩建,最近的一次扩建在 2018 年的 9 月份完成,将工厂的年产能提升至 5GWh。

如果 SK On 扩建瑞山工厂的计划通过,扩建完成之后 15GWh 的年产能,就可满足 25 万辆电动汽车的需求。