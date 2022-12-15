京东方：部分柔性 OLED 模组产品价格大幅下探，公司生产线短期折旧承压

IT之家 12 月 15 日消息，根据京东方昨日披露的投资者关系活动记录，京东方在 12 月 9 日的电话会议上表示，随着近年来 LCD 生产线已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，市场份额逐渐向公司在内的行业头部企业集中，产品价格是产业链企业健康稳定发展的基础将逐渐成为共识。

谈及对待面板价格走势的看法时，京东方称 2021 年下半年以来，面板价格出现结构性调整，TV、IT 类 LCD 产品价格出现不同程度下跌。2022 年初至三季度末，受诸多方面因素的叠加影响，终端客户需求受到较大影响，面板价格承压。受行业内稼动率整体降低的影响，供需关系尤其是 LCD TV 供过于求的状况得到大幅缓解。需求方面，中短期看，随着年底促销季叠加大型体育赛事影响，终端库存逐渐去化，面板需求有望结构性恢复。长期看，产品的大尺寸化延续、新技术渗透率提升、应用场景的拓展等因素将拉动面板需求增长。同时，随着不确定因素影响逐渐被消化，产业发展格局将逐渐回归理性，产品价格将主要受淡旺季影响在合理的范围内波动。

柔性 OLED 业务方面，京东方指出，柔性 OLED 在智能手机领域的渗透率持续提升，整体保持良好的增长，公司柔性 OLED 产品已基本完成全球主流品牌客户的导入，未来将主要致力于实现客户端更多产品系列覆盖以及持续提升公司产品的客户端占比，同时持续推动柔性 OLED 在 IT、车载等新领域的应用。

IT之家了解到，京东方数据显示，2022 年前三季度，公司柔性 OLED 出货持续增长，出货量近 5000 万片，第三季度出货量 1800 万片。2021 年四季度起，入门级产品价格竞争不断加剧，部分产品价格持续下降，部分柔性 OLED 模组产品价格出现大幅下探，公司柔性 OLED 生产线短期折旧承压，经营业绩受到一定影响。2022 年公司柔性 OLED 预计出货量目标为 8000 万片，较去年继续保持增长。未来公司将持续提升柔性 OLED 产品的出货量，着力提高高端旗舰产品的出货比重，以持续改善柔性 OLED 业务经营情况。