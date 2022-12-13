友达董事长彭双浪：面板市场已是低谷，未来只会更好

IT之家 12 月 13 日消息，据台湾地区经济日报报道，友达董事长彭双浪昨日表示，面板市场状况一路修正后，目前已是低谷，“未来只会更好，不会再下修”。

彭双浪指出，反弹速度与时间还要视近期库存调整速度。此外，通货膨胀对整体消费市场影响很大，因此通货膨胀也是未来观察的重点。

据介绍，目前市场库存调整情况大致符合预期，但中国大陆地区双 11 购物节对 3C 产品的购买力及消费金额仍低于预期，未来必须持续观察年底欧美市场消费性产品销售情况，若库存调整回到健康水准，价格也会有合理的上调空间。

彭双浪透露，近期已观察到部分客户和品牌接到急单并开始拉货，有些面板企业部分生产线产能利用率逐步回升，但仍不是全面性上调产能利用率，未来可持续观察相关效应。

谈及友达赴美设厂计划，彭双浪称这几年全球供应链从长链变成短链，供应链也会解构之后再重构，而在重构过程中一定会更接近市场，友达目前已是全球车用面板前两大供应商，考察贴近市场是趋势，因此也会因应车用客户需求，前往北美设厂。

至于友达会选择在美国还是墨西哥设厂，彭双浪坦言目前还未确定，但未来北美厂的规划将会主要集中后段模块到组装，前段制程仍以台湾地区为主，北美设厂计划预计明年会做最后决定，希望能在 2025 年量产。