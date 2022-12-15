京东百亿补贴：红米 K50 至尊版手机 2399 元起（骁龙 8+）

Redmi K50 至尊版手机发布于 8 月 12 日，搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器。

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Redmi K50 至尊版搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，配备“性能模式”，可 120Hz 下不降分辨率，游戏调校更激进。该机拥有 30000mm² 散热总面积，官方测试《原神》机身最高 46℃，平均帧率 58.03 FPS。

Redmi K50 至尊版还配备了独家定制的 1.5K 直屏，446PPi，支持高频 PWM 调光，SGS 低视觉疲劳认证，屏幕功耗表现几乎与 1080P 持平。

此外，Redmi K50 至尊版拥有 5000mAh 电池，支持 120W 快充，配备小米自研澎湃 P1 充电芯片。

影像方面，Redmi K50 至尊版前置 20MP 居中挖孔镜头，后置 108MP（三星 S5KHM6，OIS）主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。

其他方面，Redmi K50 至尊版回归了屏下指纹，拥有立体声双扬声器、X 轴线性马达，支持 NFC、红外遥控、IP53 防尘防水，搭载 MIUI 13 系统。

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