一起来探讨：你认为微软 Win12 可以在哪些方面改进？

IT之家 12 月 15 日消息，众所周知，微软正在努力开发 Windows 的下一个版本，为了方便理解下文就叫它“Win12”了。新版本的内部代号为“Next Valley”，目前仍处于早期规划和工程阶段，目标是在 2024 年年底上线。

距离“Win12”发布还有 2 年多时间，国外科技媒体 Windows Central 分享了一篇博文，透露了他们希望微软下一个版本要改变的几个地方。

正如 IT之家网友 @ThinkBou 在投稿中所说的，与其说是这家媒体的预测，倒不如说是非官方渠道的透露。Windows Central 是由 Mobile Nations 创建的科技网站，是圈内知名且资深的 Windows 科技媒体。

可扩展功能

目前各种设备都可以运行 Windows 系统，无论是高端工作站、游戏 PC 还是低端的教育 PC、物联网设备，基本上覆盖了所有你能想到的设备（手机除外）。

Windows 生态系统非常庞大，不过 Windows Central 认为“一个产品打遍天下”的策略是没有意义的。

Windows Central 认为在 Win12 系统上，微软系统会根据设备硬件性能动态调整 Windows 的安装。例如你在一台低端的 Chromebook 上运行 Win12，那么系统就不会安装 Widget Panel、不会集成 Xbox、不会安装 Phone Link 等一些附加功能，减少设备空间占用的同时提高运行流畅度。

甚至于微软还可以延伸到应用程序的兼容层。并非所有的用户和设备都需要全面的应用程序兼容性。Windows 系统中目前所有应用都需要“完整”安装包才能运行，而在低端设备上可以向网页应用方面扩展。这可以帮助以 ARM 为代表的低成本设备，进一步减少应用的空间占用。

这可以帮助减少低功率 PC 的系统资源和操作系统占用，这意味着它们会运行得更快，并为终端用户提供更好的体验。微软试图通过 Windows Core OS 实现这一目标，但遗憾的是，这一努力已经被废止。

Chrome OS 证明了一个轻量级的、以网络为重点的操作系统是可行的。因此，现在是微软建立一个轻量级、能与之竞争的 Windows 版本的时候了。

更好的锁屏

自 Win8 系统以来，微软始终没有触及锁屏界面的调整。从功能上来说，现有的桌面端的锁屏实用性不如手机端，只是显示日历和时间，对于用户来说基本上没有帮助。

Windows Central 认为 Win12 的一个首要任务就是对锁屏的大修。该媒体认为微软在锁屏上应该支持更多的通知类型，方便用户在没有登录的情况下也能了解“我错过了什么信息”。

更有活力的用户界面

和上面的“可扩展功能”类似，Windows Central 认为应该在 Win12 系统能够根据用户硬件性能更加动态地调整用户界面。

该媒体认为 Win11 系统对于键鼠操作方式的支持已经非常成熟，但是对于平板电脑等其它形态的设备仍有很大的改进空间。

该媒体认为为什么不为平板电脑设备建立一个专门的平板电脑用户界面呢？一个专门为那些在纯触摸设备上使用 Windows 的人设计的特殊体验。Win11 有一个触摸用户界面，但它只是对桌面用户体验进行了“调整”，以便更好地用手指操作。该媒体希望对 Windows 用户界面进行彻底的重新设计，以获得真正触摸优先的体验。

Windows 8，尽管它有很多缺陷，但对于纯触摸设备来说是一个很好的用户界面。它快速、流畅、漂亮。我们不要求 "开始" 屏幕或实时磁贴回归，但该媒体支持激进的纯触摸用户界面的概念，但这次只针对平板电脑。微软，不要试图把它强加给那些不是纯触摸的电脑。

一个动态的用户界面也可以延伸到生态系统的其它领域。为什么不建立一个专门的游戏模式，与 Xbox 控制器配合使用？类似于 Steam 的“大画面模式”（Big Picture Mode）。

无缝整合安卓手机

Win11 系统中利用 Phone Link 应用，已经可以连接手机和电脑。但是 Windows Central 希望微软进一步融合跨平台体验。

Phone Link 应用目前给人的体验就像是一个运行在 Windows 上的应用程序，而该媒体 Phone Link 能与 Windows 体验相整合，将我们的手机信息和细节与 Windows Shell 合并，以获得无缝体验。

例如，用户可以在任务栏收到来自安卓手机的通知，能够在系统托盘上看到手机的电量、信号强度等其它信息，而不是通过一款应用来了解的。Windows Central 希望无缝融合的程度要达到 Mac 和 iPhone 的程度。

我还希望看到更深入的整合方式，比如通过点击一个按钮，在桌面端和移动端传输 Office 文档或电子邮件。或者它可以是自动的，利用云计算来确定我在手机或电脑上的应用中何时处于活动状态，并在另一台设备上提供提示然后跳转到活动设备。

Windows Central 还希望可以获得更高质量的更新体验，让 Windows Update 系统更新更快等等。不过距离 Win12 还有至少 2 年时间，IT之家的各位忠实网友们，你认为 Win12 还可以在哪些方面改进，敬请留言。