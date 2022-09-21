微软高管称将每年更新 Win11，尚不清楚 Win12 计划

IT之家 9 月 21 日消息，微软今日面向 Windows 11 用户推送了 22H2 大版本更新，除此之外，微软谈到了 Windows 11 的更新节奏。

微软称，Windows 11 新功能将以三种方式提供：

年度功能更新

微软商店更新

通过服务堆栈交付的累积更新

微软去年推出 Windows 11 时，承诺每年更新一次功能。而在最新的新闻稿中，微软确认了将有“Moments”更新，也就是年度更新之外的功能更新。

包括文件资源管理器标签页、任务栏溢出等新功能都将于 11 月 8 日推出，10 月下旬开启预览：

文件资源管理器升级，包括大家期待已久的“选项卡”功能，你可以置顶（钉住）重要文件，以便快速和方便地访问 ，还包括基于 OneDrive 功能和 Microsoft 365 帐户的个性化建议。

照片应用。将引入一个新的照片管理功能，带来一个华丽的相册界面，简化浏览、查找、管理和收藏等方面的功能，而且你还可以用 OneDrive 快速备份照片，并提供“回忆”功能。

复制建议。此前IT之家报道过 Dev 版本的功能更新，当你复制电话号码、日期并时会向你提供操作方面的建议，例如用 Teams 或 Skype 打电话、在日历中添加新事件等等。

任务栏溢出。微软将在任务栏中增加一个溢出入口，方便你快速查看所有溢出的程序。

分享到更多设备。你可以快速发现并分享到更多的设备，包括附近共享。

微软称，Windows 11 每个年度功能更新的支持时间都是相同的，消费者版为 24 个月，企业版为 36 个月。而 Moment 更新包含在年度更新支持生命周期内。

IT之家了解到，微软 Windows 服务和交付副总裁 John Cable 和 Windows 营销总经理 Aaron Woodman 今日在接受问答时表示，他们尚不清楚 Windows 12 的计划。而此前爆料称，微软打算每 3 年发布一个 Windows 大版本。

Woodman 表示，目前的重点是继续为 Windows 11 提供年度功能更新。

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