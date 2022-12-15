大众设计主管明年 1 月 1 日离任，曾负责多款电动汽车设计

12 月 15 日消息，据国外媒体报道，自大力发展电动汽车的大众汽车集团，当地时间周三在官网宣布调整两位重要高管，质量管理主管 Frank Welsch 将在明年 1 月 1 日退休，现奥迪质量主管 Michael Neumayer 将接替他的职位；负责多款电动汽车设计的集团设计主管 Klaus Zyciora 也将在明年 1 月 1 日离任，接替他的将是保时捷的设计主管 Michael Mauer。

从大众在官网公布的消息来看，将在明年 1 月 1 日离任设计主管 Klaus Zyciora，在大众从事设计工作已有 30 多年。

Klaus Zyciora 在 1989 年作为内饰设计师开始在大众的生涯，在 2000 年成为内饰设计主管，2002 年出任外观设计主管，2007 年成为执行设计总监，领导有超过 600 名设计师的团队，2020 年成为大众汽车集团的设计主管。

在大众期间，Klaus Zyciora 负责了集团核心品牌多款重要汽车的设计，包括第六代到第 8 代的高尔夫，以及 ID.家族电动汽车的设计。

在 ID.系列电动汽车的设计方面，外媒在报道中称 Klaus Zyciora 主导了 ID.3、ID.4 及即将推出的 ID.Buzz 和 ID.Aero 的设计。

接替 Klaus Zyciora 的 Michael Mauer，也是大众集团的资深设计高管，他在 2004 年就成为了保时捷的设计主管，在 2015-2020 年期间，他就曾担任大众集团的设计主管，此番接任 Klaus Zyciora，是他再度出任设计主管。