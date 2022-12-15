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市场份额未达预期，JetBrains 宣布停用苹果 iOS 和 macOS 开发工具 AppCode

2022/12/15 16:04:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 15 日消息，AppCode 是一款由 JetBrains 推出的 iOS 和 macOS 应用开发 IDE，官方近日宣布，在 AppCode v2022.3 发布后，将停用该产品

JetBrains 在官方博客中表示 ，自 2022 年 12 月 14 日起，将不再为 AppCode 销售新订阅或续订现有订阅。所有有效订阅都将获得 v2022.3 的回滚许可证。

IT之家了解到，AppCode 2022.3 现已发布，与 macOS 13 和 Xcode 14.2 兼容，带来了更多针对 Swift 的重构功能，支持语言注入，并提出了新的同步设置方式。

JetBrains 称，自 11 年前 AppCode 1.0 发布以来，他们一直在运用专业知识让针对 iOS / macOS 的编码更加愉悦，并取得了诸多成就，包括一流的 C++ 支持、对新的 Swift 语言极快发布初步支持，以及 Kotlin Multiplatform Mobile 技术。

虽然 AppCode 在采用率方面取得了一些增长，但没有达到官方希望的市场份额。JetBrains 认为现在应该停用这款产品，将精力集中到其他方向。

在 2023 年 12 月 31 日之前，JetBrains 将继续提供专门解决 Xcode 14 兼容性问题的技术支持和版本更新，以及必要的关键安全更新，更新的范围将仅限于这两个领域。注意，Kotlin Multiplatform Mobile 不受 AppCode 停用的影响，并且工具方面的进一步投资仍将继续。

AppCode v2022.3 更新内容：点此查看

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关键词：JetBrainsAppCode

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