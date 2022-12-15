剧改游戏《隐秘的角落》定档明年 1 月 18 日发售

IT之家 12 月 15 日消息，剧改《隐秘的角落》今日宣布，将于 2023 年 1 月 18 日在 Steam 平台上架正式版游戏。

在本作中，您将扮演原剧主角朱朝阳，经历一段对普通初中生而言难以想象的噩梦，直面内心深处的恐惧。变质的亲情、虚假的友情、贪婪而自私的人性，游戏以一个孩子的视角，将成人世界的冰冷残酷展现得淋漓尽致。而作为主角的朱朝阳，在饱经黑暗浸染后，是否还能保持纯真善良？一切的结局，都将由您亲手揭开。

游戏中含有多种类型的玩法，包括道具解谜、探索调查、逻辑推理、互动演出，致力于给您带来多样化的游戏体验。游戏包含丰富的探索元素。在 3D 构建的世界中，寻找散落的线索碎片，拼凑出令人细思极恐的隐秘故事。

玩法与原创剧情结合紧密。您将扮演主角朱朝阳，调查发生在自己身上的层层谜团，挖掘故事的真相，直面与杀人恶魔的终极对抗。通过创新性的剧情、精美的游戏场景，多样化的互动方式，您将在游戏中收获一场绝无仅有视听盛宴。