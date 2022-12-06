波兰某公司疑似给自家游戏刷好评，产品遭 Steam 悉数下架

撞枪口上了。

为了让 Steam 的游戏评价显得客观公正，V社从不纵容自家平台上的刷好评行为。虽然很多情况下刷好评的行为并不是那么容易界定与核实，但一经确认，V社从不手软。

最近一个撞在枪口上的，是波兰游戏开发商与发行商 SimFabric。据波兰媒体 Gry-Online 与 PolskiGamedev 报道，V社于 11 月 29 日封禁了 SimFabric 的官方 Steam 帐户，移除了他们在 Steam 上发行的共 14 部游戏、18 个页面。

于 11 月 18 日发售的恐怖游戏《克苏鲁：远古之书》序章（Cthulhu：Books of Ancients Prologue），是 SimFabric 惹怒V社的导火索。根据 SteamDB 数据库网站的统计，这部游戏的在线玩家数量峰值仅有 14 人，但它的 Steam 页面却充斥着上百条评价。

大多数的正面评价都集中在 11 月 28 日这一天。发布这些评价的帐户都是新帐户，库里没有任何其他游戏，只玩过《克苏鲁：远古之书》序章，且游戏时长都不超过 1 小时。

PolskiGamedev 的编辑更是发现，每有一个正常玩家发布差评，就会有多个 Steam 新帐户补上一条好评；一旦达到 70% 好评率，就不会再有新的好评增加，就像有某种算法一样。在 29 日下架前，这部游戏的好评率维持在 71% 左右。

有心的玩家看到此情此景，不可能不怀疑这些评价是 SimFabric 自己刷的。当玩家们开始在游戏对应的 Steam 社区讨论这件事时，SimFabric 的社区管理员做出了宛如不打自招的过激反应。他们删除了有关刷评指控的所有帖子，并封禁了一部分玩家的帐户。

不满的玩家们纷纷向 Steam 客服举报这些异常状况，第二天V社就采取了相当彻底的行动。由 SimFabric 发行的游戏，包括这些游戏的试玩版本，基本都被 Steam 移除，只有两款尚未发售的游戏幸免于难，一款是自家开发的《英雄：洪水救援》（HERO：Flood Rescue），另一款是和美国发行商 PlayWay 共同发行的《房屋设计师》（House Designer）。

SimFabric 是一家上市公司。在其 Steam 帐户遭到封禁后当天，公司股价下跌了 18%，这意味着他们不得不面对至少 500 万波兰兹罗提（约合人民币 782 万元）的损失。至本文截稿前，股价还在继续下跌。

SimFabric 不得不向华沙证券交易所递交一份报告，报告指出，他们已经收到V社的通知，目前正在调查此问题，“尽最大努力澄清此事，并在最短的时间内恢复 Steam 帐户的运营”。

他们在推特与脸书上发表了相同的声明，并指出，他们“和《克苏鲁：远古之书》的大量虚假好评无关”，声称自己“从未采用购买意见和评论的做法”。“特别是在这部游戏的序章还是免费的情况下，我们要收集玩家的反馈，以根据他们的评论和意见，准备游戏的完整版本。”

声明还认为，刷好评的幕后黑手另有其人。SimFabric 在去年的一部游戏《Gardenia》序章发售时也碰到了类似的情况，当时也有一批刷好评的帐户出现，这些帐户从“第三方门户网站”获取到了非 SimFabric 发行的游戏代码，以换取在 SimFabric 游戏页面的一条好评。“公司已多次联系上述平台，立即删除该内容并确定其来源。不幸的是，我们没有收到任何信息。”

但他们未能透露“第三方网站”的具体信息，更没有对 Steam 社区删帖和封禁帐户的问题做出合理与妥善解释，因此几乎没有波兰玩家相信他们的声明。

“你们在 Steam 和其他地方被多次告知此事，但告知的那些玩家都被立刻封禁了：)”

“好人还是多，因为他们愿意出钱给别人做好事。”

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：照月