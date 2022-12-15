沦为垃圾场 20 年，这片海滩现在却成了最梦幻的景点

在全世界各地的隐秘海岸边，你都有机会发现这样一些漂亮的沙滩：五彩的细小沙砾在阳光下闪耀着缤纷的色彩，每一颗沙砾的颜色都不一样，但却同样晶莹剔透，这种海滩被称为玻璃海滩。

位于夏威夷的玻璃海滩 图 / flicker-Makuahine Pa'i Ki'i

位于美国加利福利亚州布拉格堡的玻璃海滩可能是最著名和最古老的玻璃海滩了。在朝阳初升或是夕阳西下的时候，五彩的玻璃和蔚蓝的大海都会让整个海滩看起来格外美丽，因此吸引了大量游客前往参观。

浪花之下的布拉格堡玻璃海滩 图 / wikipedia

布拉格堡玻璃海滩近观 图 / wikipedia

但是在 100 多年前，这里其实还是一片巨大的海滨垃圾场。1906 年，这里的一大片海滩还处于荒芜的状态，由于这是一个风浪比较大的礁石滩，平常少有人来，也谈不上什么风景，所以当地居民将这一大片海滩都定为了垃圾场，不断向此倾倒垃圾。这些垃圾包括木材、布料、玻璃、电器、废旧汽车等，为了节省垃圾场的空间，还经常将一些可以燃烧的垃圾堆积起来点燃烧掉。于是这里经常是处于黑烟缭绕的状态。

当时的海滩上到处都是垃圾以及燃烧产生的烟雾 图 / hmdb.org

很快，第 1 个垃圾场在 1943 年就被填满了，于是人们开拓了第 2 个垃圾场，当第 2 个垃圾场被填满以后，人们又在海边开辟了第 3 个垃圾场。第 3 个垃圾场从 1949 年以后开始使用，一直到 1967 年左右都还在使用。不过随着人们环保意识的加强，州政府在内陆地区找到了新的垃圾场的场址后，便关闭了这 3 个垃圾场，并将这些垃圾场中的金属物品和不可降解的垃圾清除了出去，留下的便是一些有机垃圾和玻璃。

有机垃圾们很快就因为生物降解作用而陆续消失，不过残留下来的一地碎玻璃还在向过往的人群述说着它作为垃圾堆那几十年的故事。然而，在继续过了 20 多年之后，人们惊喜地发现大自然将这些原本肮脏的垃圾变成了最美的宝藏，海浪持续的拍打让这些废旧的玻璃瓶子迅速变成圆溜溜的海玻璃。

海玻璃 图 / flicker

这些海玻璃混杂在沙滩的砾石之中，随着阳光的照耀而反射出绚烂的光芒，使这片原本不为人知的垃圾场变成了人们争相慕名而来的著名景点。

不只是在布拉格堡，人们目前在全世界很多地方都发现了这些由海玻璃构成的海滩。比如在俄罗斯乌苏里湾，大家都知道，俄罗斯人喜欢喝酒，这里就曾经是一片存放酒瓶子和瓷器的垃圾场，一车车的啤酒瓶、伏特加酒瓶被拉到这里堆积起来。废旧酒瓶破裂后的尖锐断口让这里成为了无人敢涉足的危险地带。但是在数十年之后，这些玻璃和瓷器也变成了漂亮的五色沙滩；另外，在美国夏威夷、百慕大群岛、英国达勒姆郡、摩洛哥、日本等很多地方都发现了这种海滩。

夏威夷的玻璃海滩 图 / flicker

百慕大群岛上的玻璃海滩 图 / flicker

这种海滩的形成背后有两个黑手：人类和海浪。近年来，由于人类活动加剧，人们将越来越多的玻璃瓶、瓷器等各种废弃物品丢进大海中，这些废弃物在海洋中飘荡，当它们被带到合适的地带后就会成为玻璃海滩的物质来源。

然后，在那些海浪力量比较强大的地方，海浪会把这些玻璃拍打在岩石上，先是成为尖锐的玻璃碎渣，然后这些玻璃碎渣将会继续相互摩擦、碰撞，变得越来越小，越来越圆润，最后变成鹅卵石状的海玻璃。

满地的海玻璃 图 / flicker

玻璃海滩现在还比较少见，但是海玻璃已经到处都是了。如果大家平常留心的话，就能在各处海滩上都会发现这些漂亮的小东西（尤其是在礁石海岸、砂质海岸上会比较多，泥滩上可能很难找到），还有很多人前往海边专门寻找搜集海玻璃。

聚集在礁石之间的海玻璃 图 / flicker

寻找海玻璃的小姑娘 图 / flicker

但是这些漂亮的海玻璃，其实是我们人类对海洋的污染越来越多的证明。可以想象的未来，在世界各地的海滩边，这种玻璃海滩的数量将会越来越多，往好的方向想，玻璃的成分和石英其实没啥区别，玻璃垃圾至少比塑料垃圾好那么一点；往坏的方向想，可能以后玻璃海滩多了之后，传统的黄色沙滩和白色沙滩将会越来越少见，最初，是沙滩上出现零星的海玻璃，然后，海玻璃的五彩色会迅速遮掩掉纯白或者是黄色，最后，整个海滩都将由这些海玻璃所构成。这些如今平常的景观可能将成为我们后代们心中的圣地，它们可能看一眼少一眼了，且行且珍惜吧。

以后要是有机会，可以到这些沙滩上仔细找找，搞不好也能找到不少海玻璃呢 图 / flicker

参考资料：

https://shimo.im/docs/KwcYTjcvhHVTv3xk/

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：沈梦溪