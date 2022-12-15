金标联盟：11 月共计新增打标应用环比 10 月增长 7%

IT之家 12 月 15 日消息，移动智能终端生态联盟（金标联盟）由 vivo、小米、OPPO 联合发起建立，联想于 11 月加入该联盟。

金标认证服务旨在甄选出在稳定性、兼容性、性能、功耗、安全、隐私等方面均达到行业领先水平的应用，并在小米、OPPO、vivo 等品牌的应用市场中向用户推介。

据金标联盟官方数据，11 月认证版本环比 10 月增长 29%，同时认证成功率为 77%（认证中版本不计算在内）。11 月共计新增打标应用环比 10 月增长 7%，其中有效认证占比 56%。

整体而言，11 月 5 项标准认证成功率均高于 80%。其中兼容标准、稳定标准环比 10 月有所提高，功耗标准、性能标准与 10 月持平。

兼容标准：11 月认证成功率达 95%，环比 10 月提高 1 个百分点。

稳定标准：11 月认证成功率达 96%，环比 10 月提高 2 个百分点。

功耗标准：11 月认证成功率达 98%，与 10 月持平。

性能标准：11 月认证成功率达 95%，与 10 月持平。

安全标准：11 月认证成功率达 88%，环比 10 月略有下降，主要原因为部分厂商侧安全认证成功率下降，但浮动在 3 个百分点以内，属于正常波动。

IT之家了解到，应用在金标认证通过之后首次获得金标，金标有效期 180 天。当应用更新后，如果金标认证未通过，金标有效期变为 30 天的缓冲期；如果金标认证通过，金标有效期继续延长至 180 天。

应用超过 180 天未更新，则金标失效。之后有版本更新，会自动认证，如果认证通过，有效期延长至 180 天。如果应用在 OPPO、vivo、小米其中一家下架，金标立即失效。