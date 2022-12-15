经典街机《恐龙快打》动画剧情梳理，隐藏在博士背后的幕后黑手

《恐龙快打》应该是大家最最熟悉的街机游戏了吧！

但却很少有人能够将游戏剧情说得清楚，毕竟在漫画和动画作品中的世界观太过于庞大，出现的势力和组织也是比较多的。

游戏、漫画和动画中的主线剧情虽然相同，但是登场的人物和势力却有一定的区别。

今天，小编就和大家一起好好回味一下这款经典游戏背后的故事，希望能够为大家带来耳目一新的故事剧情。

《恐龙快打》也叫《凯迪拉克与恐龙》，在动画片里面的标题和在主机平台发行的那款竞技游戏一样。

在漫画、游戏和动画中出现的势力，小编一一为大家讲解。

四大主角动画形象：

麦斯的想象和游戏中完全不同，不过另外一位路人甲的形象却非常相似。

海内市四大议员，他们是游戏、漫画和动画中出现的最高行政机构，拥有这座城市的生杀大权。四大议员之首就是：沙恩霍斯特

沙恩霍斯特，是一个看上去非常壮硕的女汉子，要是你不看动画片的话，根本不知道她是女的。不过在漫画中也全都是使用 HER、SHE。

另外需要提一下，四大议员中的美女魔法师（医生）对杰克很有好感，处处维护杰克。

通过他们的交流可以判断，美女议员和杰克曾经有过一段往事。

不仅仅城市中沙恩霍斯特说了算，就算是地下组织也是她说了算。

曾经的暗黑鼹鼠组织被她成功收编，帮她私下干一些不干净的事。

沙恩霍特斯只有两个人惹不起：一个是来自大城市（瓦顺）的外交官兼大师汉娜，另一个就是拥有纯正且古老“机械师血统”的杰克。

沙恩霍斯特在动画片中的形象。表面上是四大议员之首，暗地里却总打恐龙的主意。

杰克作为纯正血统的“机械师”，一直倡导人类和恐龙和平相处。而沙恩霍斯特为了能够猎杀恐龙，在私下搞了不少小动作，甚至是收买偷猎者进行破坏。

沙恩霍斯特在游戏中的形象：

沙恩霍斯特，在深海中发现了几百年前某个组织的运输车，小黄帽将此事告知了杰克和汉娜。汉娜听了之后大惊失色，因为曾经在她们的城市也发现了类似的运输车，里面全都是储存瘟疫的罐子，虽然已经过去了几百年但这些病毒仍然存活的。

于是两人赶回去阻止，沙恩霍斯特却不顾劝阻执意要打开车厢，并且派遣一个神秘人进行拦截，这个人物就是：

漫画中是特休恩家族的老二，游戏中就是这位哥：

由于运输车被打开，小黄帽阻止不了被瘟疫感染，生命垂危。

汉娜所在的城市“瓦顺”曾经被这瘟疫害死了很多人，好在最后发现了解药：一种只有在深夜才会绽放的花。

在拿到解药之后，马上赶回去拯救了所有的人。

荒原匪徒、偷猎者：哈默

游戏中组织比较大的黑帮集团，他们在海内市无恶不作，常年受雇于沙恩霍斯特，但又不愿意屈居人下，见不惯他趾高气扬的样子，因此经常都想毁了海内市。

为了打击杰克的沙恩霍斯特，经常给哈默集团送武器。希望他们可以给杰克一些教训，但每次都被反杀了。

哈默在动画片中骑的是三轮摩托车，在游戏中的形象是综合了漫画中的女骑手。

游戏中这家伙叫：霍格

费森登博士，在动画片中是沙恩霍斯特的跟班，掌握了这个时代的所有技术，同时也一直在探寻古代科技。

在动画片中他发现了古代的科技实验室，并且很快掌握了核心技术。启动了里面的机器人，但却发现这些机器人一旦启动就停不下来了。好在最终被杰克阻止，将所有机器人重新深埋于地底。

这个实验室看上去是不是很眼熟？

没错，就是七关的场景。只不过费森登没那么叼。动画中的剧情远远不及漫画中那么暗黑。

费森登在动画中一直都是一个跳梁小丑，每次他的邪恶计划都成功地被杰克阻止了。

格里斯人，拥有古老血统的蜥蜴人。

它们拥有自己生活的片区，为了不打扰它们的生活，杰克专门为他们划出了地界，就连沙恩霍斯特都不敢贸然破坏规矩。

格里斯人拥有和大自然交流的能力、预言能力，它们和人类沟通的桥梁就是“机械师”杰克。

格里斯人能够和恐龙交流，因此它们知道如何维护大自然的和谐，这就需要杰克的帮助。

特休恩家族，漫画中最大的偷猎者集团，和四大议员之首的“沙恩霍斯特”有勾结。

这个组织的首脑就是特休恩的母亲，一个看上去很瘦弱的小老太太。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代