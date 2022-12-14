最能代表一个时代的四款 RPG 游戏，《仙剑》排名第二实至名归

在 DOS 游戏盛行的年代，RPG 渐渐成为了主流。很难想象，当时电脑房中，大部分玩家玩的都是这类游戏，这种场景在如今是绝对看不到的。

RPG 游戏之所以受欢迎，就是因为上手简单，而且主要以讲故事为主，凄美的爱情故事总是那么深入人心。也正是如此，RPG 游戏大行其道的年代，俘获了不少玩家的“芳心”。

说实话，我们这代玩家还是得感谢天堂鸟和欢乐谷，在他们的代理之下，我们才能玩到那么多精品游戏和汉化作品。

DOS 游戏出现了不少精品，但真正能让玩家们记下来的，还得是有后续作品的，或者是进行过移植的。

当年一直觉得《侠客英雄传 3》没有后续太可惜了。

95、98、2000、XP 这段时间，正是 RPG 游戏爆发的时期，市面上能选择的游戏实在太多，甚至让人有些无从着手。

《剑侠情缘》系列、《风色幻想》系列、《绝代双骄》、《天和传奇》、《天龙八部》、《倚天屠龙记》、《幻想三国志》、《刀剑封魔录》、《征天风舞》、《风云》......

不少 RPG 游戏开始崛起，甚至成为这个时代最具代表性的游戏。

今天，小编就来和大家一起盘点当年影响力最大的四款 RPG 游戏。

《轩辕剑》

说来奇怪，《轩辕剑》对于有的玩家来说是精品中的精品，而对于有的玩家来说则是平庸之作。这还得看玩家第一次接触到的版本。当然了接触游戏的时机也很重要，游戏发行那些年氛围最佳。

《枫之舞》《天之痕》《轩辕剑 3》《苍之涛》都是不可多得的精品，故事背景和操作性几乎可以打满分。

《轩辕剑》系列偶尔也会发挥失常，但在玩家们心目中的地位绝对是无法撼动的。

多年前大家就在讨论，凡是按照正统续作打造的，口碑都一般，反而是各种“外传”的质量比较高。

毕竟每个人对游戏的理解都是不同的，其实《轩辕剑肆：黑龙雾兮云飞扬》《轩辕剑伍：一剑凌云山海情》的质量也是摆在那里的。

《金庸群侠传》

当时同类型的游戏有很多，为什么大家偏偏对这款游戏情有独钟呢？

就是因为游戏以金庸小说为背景，让我们可以在游戏中和那些熟悉的人物互动。

游戏的自由度非常高，我们可以学会各种各样的精妙武功，那些在武侠小说中出现的招式都能学会。

在面对那些伪君子和大反派时，我们一见面就已经心知肚明，感觉来到这个世界就拥有了上帝视角

和好人相交品德也高，通关之前和十大恶人交手，难度相对比较低一点；

和坏人相交品德很低，通关之前和十大善人交手，难度相对比较高一点。

不过和坏人相交，可以得到更多的好东西，这都是正派人士无法给予的哦！

最有意思的自然就是武功，名气越大的武功，发挥出来的效果越棒。每次在拿到新武功的时候，都迫不及待马上练到 10 级。

《霹雳狂刀》《狂风刀法》《降龙十八掌》《乾坤大挪移》《辟邪剑法》《泰山十八盘》《倚天剑法》《独孤九剑》《天山六阳掌》《龙象波若功》《玄冥神掌》《北冥神功》《黯然销魂掌》《玉女剑法》《左右互搏之术》《玉箫剑法》......

至今仍然可以随便说出几十种武功。

河洛工作室当年打造了不少精品，全都是“群侠传”。

包括《金庸群侠传》《武林群侠传》《三国群侠传》，玩法都是非常独特的。

每个玩家都曾经有过奇遇，因此游戏至今仍被津津乐道。

《仙剑奇侠传》

在你心目中，《仙剑奇侠传》最经典的作品是哪一部呢？

早年的玩家自然觉得初代是最棒的，毕竟无论是剧情还是战斗方式都是比较给力的。投掷武器、召唤技能、乾坤一掷和酒神咒总能给玩家们带来安全感和底气。

剧情几乎可以用完美来形容，同类国产 RPG 游戏无法超越。后期的续作基本上都是在延续初代的玩法和剧情。

遗憾的是 2 代当时没有开发完，期间工作室更是发生的变化，导致最终体验不是很好。要是能够重新制作一下，相信很多玩家还是愿意买单的。

3 代在当时来说绝对是精品，3D 效果带来前所未有的体验。

合体必杀、属性相克、技能练就、收集古董成为游戏亮点。但是大多玩家在通关之后就不敢再玩了，复杂的迷宫让不少人心有余悸。

4 代应该是该系列的一次巅峰，画质在当时来说绝对是顶尖的，游戏的玩法也增加了不少趣味性，甚至可以打团战。

增加了战局评价，评价越高越容易拿到极品道具。

光速菱纱、千方 BUG，让多少玩家反复刷游戏。

多年后当玩家们玩过了 5 和 6 之后都在责怪大宇退步了，游戏质量没有办法超越时代，无法给人眼前一亮的感觉。

其实主要还是玩家们的选择更多，作品本身来说还是不错的，故事讲得非常不错。

《天地劫》

当年玩家们一直都在争论，《天地劫：幽城幻剑录》到底有没有超越《仙剑奇侠传》呢？

汉堂《天地劫》系列一共有四部作品：天外剑圣录、魔神至尊传、幽城幻剑录、寰神结，不过一般玩家只知道后面三作，毕竟初代是在 DOS 平台发表的，和后面几款关系也不是很大。

魔神至尊传，就是该系列剧情发展的终章。游戏的玩法是当时比较流行的战棋类，最初接触时需要一定的时间来适应。

《魔神至尊传》散发人性光辉的两位反派，夏侯仪和殷千炀分别在《幽城幻剑录》和《寰神结》中担任主角。

汉堂讲出来的故事融合了华夏人文、武侠和神话传说，其中包含了让人眼界大开的异域风情、神秘莫测的古堡、光怪陆离的民间传说。

甚至出现的很多怪物都被记载在山海经之中。

大地图体现了华夏地大物博，给人一种遨游神州的感觉。

三部作品中出现了不少很多相串联的人物，将剧情进行了完美的整合。

在《幽城幻剑录》和《寰神结》中登场的反派：韩无砂、高戚、朱慎、冥皇郸阴，在初代《神魔至尊传》中则是殷千炀手下的“四邪”。

汉堂将初代的绝大部分角色的剧本都进行了再创作，而且合情合理。

《天地劫》系列影响力最大的自然就是《幽城幻剑录》，当然《寰神结》也不遑多让。

有意思的是，当年为了杜绝盗版汉堂也想了很多办法，故意将商店的按钮放在几乎看不到的位置。要是你没有买正版的话，绝对不知道。

《幽城幻剑录》和《寰神结》最大的难点不仅仅是怪物的强度，还有复杂的地图，要是没有攻略的话玩家几乎是没有办法通关的。

而想要获取官方攻略，只有购买正版。

攻略书上面详细记载了每个人物的剧情和属性，在战斗时总能事半功倍。

《幽城幻剑录》和《寰神结》最大的亮点就是炼化系统，以及支线任务中收集到的各种任务道具，在炼化之后总能获得神技武器或者道具。甚至一些任务道具会直接影响到结局。

不过无论结局如何，夏侯仪始终要断手，而且失去冰璃

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代