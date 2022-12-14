Metacritic 公布 2022 年十大最差游戏

IT之家 12 月 14 日消息，评论聚合网站 Metacritic 根据其评论家的加权平均分，公布了 2022 年最差的十款游戏。

该榜单包括 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间在任何平台上发布的游戏，且至少需要获得 7 家专业媒体评论。

IT之家了解到，排名第一的最差游戏是《POSTAL 4: No Regerts》。Steam 页面显示，这是一个充满讽刺、荒诞和笑料的开放式的第一人称射击游戏，也是曾被人称为“史上最差游戏”的《POSTAL 2》的万众期待已久的真正续集，不过系列没有第三部。

榜单如下：