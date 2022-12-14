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Metacritic 公布 2022 年十大最差游戏

2022/12/14 20:05:53 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 14 日消息，评论聚合网站 Metacritic 根据其评论家的加权平均分，公布了 2022 年最差的十款游戏

该榜单包括 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间在任何平台上发布的游戏，且至少需要获得 7 家专业媒体评论。

IT之家了解到，排名第一的最差游戏是《POSTAL 4: No Regerts》。Steam 页面显示，这是一个充满讽刺、荒诞和笑料的开放式的第一人称射击游戏，也是曾被人称为“史上最差游戏”的《POSTAL 2》的万众期待已久的真正续集，不过系列没有第三部。

榜单如下：

  • 1、POSTAL 4: No Regerts (PC) – 30 分

  • 2、穿越火线 X (Xbox Series X) – 38 分

  • 3、巴比伦陷落 (PS5) – 41 分

  • 4、XEL (Switch) – 43 分

  • 5、Arc of Alchemist (Switch) – 46 分

  • 6、少年佐罗：英雄诞生记 (PS5) – 49 分

  • 7、The Last Oricru (Xbox Series X) – 50 分

  • 8、The Waylanders (PC) – 51 分

  • 9、神技盗来 (PS4) – 52 分

  • 10、银翼杀手：增强版 (Switch) – 52 分

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关键词：Metacritic游戏

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