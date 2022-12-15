东风岚图首款豪华电动轿车“追光”发布，预售价 32.29-43.29 万元

IT之家 12 月 15 日消息，东风旗下岚图汽车今日晚间正式发布了其首款轿车 —— 岚图追光， 预售价 32.29-43.29 万元。

标准版（82kW・h 580km）322900 元

旗舰版（82kW・h 580km）352900 元

长续航旗舰版（109kW・h 730km）432900 元

岚图追光定位中大型轿车，搭载岚图自主研发的中央集中式 SOA 电子电气架构。

外观方面，岚图追光采用溜背式流线造型，配备鲲鹏展翅贯穿式前大灯，尾部采用赤羽尾灯，还有封闭式格栅、隐藏式门把手设计，长宽高分别为 5088/1970/1515（1505）mm，轴距 3000mm。

该车配备双电机四驱系统，最大功率达 375kW，最大扭矩 730 N・m，零百加速时间 3.8 秒，制动距离 33.83m。续航方面，该车采用 109kWh 电池或 86kWh 半固态电池，对应续航里程分别为 730km (CLTC) 和 580km (CLTC)，充电 10 分钟续航 230km。

此外，该车配备随速可升降电动尾翼、多边形电容式方向盘、电动遮阳全景天幕、14 扬声器丹拿音响，搭载 3 块 12.3 英寸联屏，配备 AR-HUD 抬头显示，座椅标配加热、通风和按摩功能。

该车还搭载 31 个高性能传感器，其中包括 12 个摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、2 个高精度定位单元。

IT之家了解到，岚图追光还推出了电池租赁方案，82kWh 和 109kWh 电池的月租服务费分别为 1680 元 / 月和 2250 元 / 月，对应差价可减 13 万和 18 万元。