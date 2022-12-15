腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》宣布退市

IT之家 12 月 15 日消息，《全球行动》今日发布退市公告。官方称，由于腾讯与《全球行动》游戏开发商的代理协议即将到期，经与开发商友好协商，腾讯将于 2023 年 2 月 15 日 10 点 00 分正式停止《全球行动》在中国大陆地区的运营。

IT之家了解到，2020 年 7 月，腾讯战略手游《全球行动》上线。官方称，《全球行动》由创梦天地研发、腾讯游戏极光计划发行，是腾讯首款正统即时战略手游。

《全球行动》停运补偿活动：

2022 年 12 月 15 日 10 点前在《全球行动》进行付费行为并且账户中有代币留存的用户，可在参与补偿活动进行的时间期间内，通过补偿页面根据账号余额，领取《英雄联盟手游》或《和平精英》游戏的相关礼包。领取规则如下：

1.余额大于 0，小于等于 100，领取一个价值 10Q 币的礼包（即 a 档礼包）；

2. 余额大于 100，小于等于 1000，领取一个价值 100Q 币的礼包（即 b 档礼包）；

3. 余额大于 1000，小于等于 5000，领取一个价值 500Q 币的礼包（即 c 档礼包）；

4. 余额大于 5000，领取的礼包个数 = 账户余额除以 5000 后的数字进位取整，即小数点进位 + 1；例如，用户账户余额为 6000，则他可以领取的礼包为 2 个（1.2 升级为 2）价值 500Q 币的礼包。