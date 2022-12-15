暗黑国风动作 Rogue 游戏《暖雪》上线手游版，买断制定价 25 元

IT之家 12 月 15 日消息，暗黑国风动作 Rogue 游戏《暖雪》手游现已上线 iOS / 安卓平台，25 元买断制，游戏大小约 800MB。

据介绍，《暖雪》手游为同名人气端游原版移植，在复刻了端游爽快铲雪玩法的同时，增加了移动端的人性化定制适配内容，既保证了最纯正的“雪”味，又让移动端的铲雪之旅更加酣畅淋漓。

IT之家了解到，游戏以诡异的“暖雪”为核心打造了一个完全架空的黑暗奇幻世界，玩家将扮演代号“狴犴“的侠士去讨伐五大家族，拯救这个摇摇欲坠的世界。

在《暖雪》手游中，玩家将扮演男主“狴犴”，体验七大宗派，十四种玩法，配合四十三种圣物，五十一种神兵、一百多种密卷的随机 Rogue 组合，大大增强游戏的策略性与可玩性，每周目都能给予玩家全新的爽感。游戏共有 6 个难度选择，无论你是喜爱无双割草，还是热衷挑战极限，都可以找到最适合你的铲雪方式。

游戏特色的飞剑系统将全程提供飞剑辅助瞄准，让技能的衔接和释放更加自然；新增自动瞬身功能，通过简单的摇杆操作即可轻松实现华丽连招；游戏还可自由调整视距与按键摆放，适合各种操作习惯的玩家。

此外，《暖雪》手游还支持外接手柄的适配，充分满足了手柄用户的铲雪需求。