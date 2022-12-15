蜂巢能源将超高速叠片技术 3.0 命名为“飞叠”，并发布高锰铁镍和纳米网硅负极技术

IT之家 12 月 15 日消息，在蜂巢能源第三届电池日上，蜂巢能源发布了全新一代的高安全动力电池系统化解决方案 —— 龙鳞甲电池，应用热电分离、空间功能集成设计等实现单体安全和系统安全提升；同时还兼具长续航优势，其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破 800 公里。

此外，蜂巢能源公布超高速叠片技术 3.0 的命名 ——“飞叠”，发布了高锰铁镍电池和纳米网硅负极，还宣布公司在储能领域的布局，开启“动力电池 + 储能电池”双轮驱动战略。

蜂巢能源第一代叠片技术效率是 0.6 秒 / 片，第二代 0.45 秒 / 片。而第三代“飞叠”技术效率已经在努力赶超卷绕工艺，达到 0.125 秒 / 片的效率。相较于蜂巢能源上一代叠片机，第三代“飞叠”技术的叠片机占地面积减少达 45%，效率提升 200% 以上。第三代“飞叠”技术还集成极片放卷、裁切、热压功能、叠片 CCD 在线监测、HI-POT 在线监测，实现单片不良全检。在一致性方面，采用创新压刀结构，叠片对齐精度提升。

产品方面，蜂巢能源还发布了高锰铁镍和纳米网硅负极相关技术。

高锰铁镍电池，是蜂巢能源针对磷酸铁锂电池能量密度存在天花板而提出的新产品方案。由于不含钴，高锰铁镍电池成本可控；同时其能量密度又比磷酸铁锂更高。与磷酸铁锂电池包相比，蜂巢能源的高锰铁镍电池包续航能够提升 100 公里，低温性能提升 2 倍；与同体积密度的三元电池包相比，整包成本要降低 9.5%。蜂巢能源预计高锰铁镍电池包重量能量密度为 220WH / kg，体积能量密度为 503 Wh / L，量产时间预计 2024 年。

纳米网硅负极，是蜂巢能源为高能量密度电池提出的负极技术方案。蜂巢能源为此自主开发筑网束硅技术、硅碳融合技术、双层包覆技术，循环寿命较进口同类产品提升 10%。这一负极材料的特点是，高容量、高首效、低膨胀、低产气、长寿命，支持 4C 快充。蜂巢能源预计，纳米网硅负极搭配高镍正极，将率先在大圆柱电芯上实现应用，实现能量密度≥300Wh/kg。2025 年，蜂巢能源搭配纳米网硅负极的高能量密度电芯产能将达到 5GWh。

蜂巢能源还首次在品牌发布会上官宣储能业务规划，并将已经初步成型的生态链命名为蜂窝生态。

IT之家了解到，蜂巢能源申请科创板 IPO 招股书显示，2019 年-2021 年蜂巢能源研发费用占营业收入比例为 20.71%，累计研发投入金额近 15 亿元。