蜂巢能源“龙鳞甲电池”发布：磷酸铁锂版电动汽车续航突破 800 公里

IT之家 12 月 15 日消息，蜂巢能源第三届电池日活动于 12 月 15 日举行。正式发布了全新一代的高安全动力电池系统化解决方案 —— 龙鳞甲电池。

IT之家了解到，该款电池应用热电分离、空间功能集成设计等全新技术，实现单体安全和系统安全的全面提升。该款电池具备长续航优势，其磷酸铁锂版本可使电动汽车的续航突破 800 公里。应用层面，龙鳞甲电池将陆续搭载于 2023 年量产车型。

据介绍，龙鳞甲电芯和电池包创新设计全方位保障使用安全，防爆阀设置于短刀电芯壳体底部；喷发物通过 Pack 底部泄压通道排出，降低内部高压拉弧打火的失效概率。采用电池包热 — 电分离设计，电气连接区域和热失控泄压区域独立，电池包底部采用高强钢，弹性支架结构；采用极致空间，Pack 上盖与水冷板集成，热失控排气空间与底部防护空间合并，电池包 Y 向热失控排气和热隔离空间缩小。电芯尺寸增加，Pack 成组率突破 76%，实现 800 公里续航突破（LFP 体系，磷酸铁锂），1000 公里续航突破（NCM 体系，三元锂）。采用双面水冷板设计，换热能力提升 70%，支持 4C 快充。可扩展 CTC。

龙鳞甲电池强调安全特性，今年 8 月份该公司公布了短刀电池满电针刺测试试验短刀电池不起火、不冒烟，针刺点温度仅有 30-35 度，具备超高的安全表现。

蜂巢能源正在寻求国内上市，11 月份蜂巢能源科创板 IPO 获得受理，公司拟募资 150 亿元。