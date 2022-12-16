苹果现已发布 iOS / iPadOS 16.3 首个公测版：引入对 Apple ID 物理安全密钥的支持

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IT之家 12 月 16 日消息，今天向公开测试人员推送了全新的 iOS 16.3 和 iPadOS 16.3 首个 Beta 公测版，距离开发者测试版发布仅一天时间。

此次更新引入了对物理安全密钥的支持，可作为 Apple ID 的额外保护。苹果上周才刚刚公布了这一新功能，并预计该功能将在 2023 年正式推出。Apple ID 的安全密钥将为用户提供向其账户添加第三方安全密钥的选项。

有了这个功能，在 iCloud 或新设备上登录 Apple ID 时，你就可以使用物理 FIDO 认证的安全密钥代替设备身份验证。苹果表示，物理安全密钥为防止网络钓鱼和未经授权的账户访问提供了强有力的保护。

安全密钥可以在运行测试版的设备上设置，方法是进入 Apple ID > 安全密钥，然后按照说明操作。IT之家了解到，目前 iPhone、iPad 和 Mac 均支持 FIDO 认证安全密钥。

此外，苹果在 iOS 16.3 中还加入了一个新的简化指南，以帮助和指导用户如何从 iPhone 向 HomePod 传输和控制音乐。用户可以将 iPhone 靠近 HomePod，以查看播放控制或在设备之间转移音频。

除了 iOS 16.3，苹果还推送了 tvOS 16.3、watchOS 9.3 和 macOS 13.2 的 Beta 测试版。彭博社 Mark Gurman 报道称 ，苹果计划在 2 月或 3 月初的某个时间发布 iOS 16.3 正式版更新。

到目前为止，尚未在 iOS 16.3 测试版中发现其他重大变化，有发现任何变化之处的用户均可将你所发现的内容投递到IT之家与大家一同分享。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》