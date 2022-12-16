影驰推出纯白版 RTX 4080 / RTX 4090 SG 显卡

IT之家 12 月 16 日消息，影驰（GALAX）近日为 RTX 40 SG 系列推出两款全白配色显卡。影驰推出了纯白的 RTX 4090 和 RTX 4080 两款显卡，除了将散热器颜色、显卡正面和背面均改为白色之外，其性能和规格和此前黑色版本相同。

IT之家了解到，影驰的“SG”全称是“Serious Gaming”，是该公司专为玩家推出的新一代亲民显卡，采用全新的散热器设计。本次纯白版本在尺寸上并未发生变化，厚度为 7.4 厘米，长度为 35.2 厘米。

在时钟速度方面，这些卡支持所谓的“一键超频”设置，可通过捆绑软件获得。这是官方支持的工厂超频，不会让保修失效。

GALAX GeForce RTX™ 4090 SG 白色 1-Click OC

GPU： AD102 16384 CUDA 核心

显存： 24GB GDDR6X 21Gbps

加速时钟：2580MHz / 2595MHz（一键超频）

GALAX GeForce RTX™ 4080 16GB SG 白色 1-Click OC

GPU： 具有 9728 个 CUDA 内核的 AD103

显存： 16GB GDDR6X 22.4 Gbps

加速时钟：2565MHz / 2580MHz（一键超频）

SG White 系列在技术上并没有采用三风扇散热设计，而是四风扇。第四个风扇可以选择安装在卡的背面，同样是白色的。影驰目前尚未公布这两块纯白显卡的售价信息。