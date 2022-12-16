配 Rockchip RK3566 处理器，Pine64 预告推出 Linux 平板 PineTab2

IT之家 12 月 16 日消息，Pine64 在过去几年间已经推出了不少价格亲民、预装 Linux 发行版本的笔记本电脑、智能手机和单板计算机。Pine64 现在准备好再次进军平板市场，计划推出预装 Linux 的 PineTab2 平板。

IT之家了解到，PineTab2 将是一款 10.1 英寸的平板电脑，配备 Rockchip RK3566 四核 ARM Cortex-a55 处理器，支持高达 8GB 的内存和 128GB 的存储空间，并采用模块化、可维修的设计。

像大多数 Pine64 硬件一样，PineTab 2 的规格并不高，主要面向 Linux 开发者和发烧友使用。目前 Pine64 并未公布这款平板的售价信息，不过表示会在未来几个月向开发者发送测试平板，并希望在明年 2 月之后销售。

IT之家了解到，PineTab 2 平板的端口包括：

1 x USB 3.0 Type-C

1 x USB 2.0 Type-C （可用于充电）

1 x micro HDMI

1 x 3.5mm 音频端口

500 万后置 + 200 万前置

支持 microSD

Pine64 将至少出售两种配置：一种是 4GB 内存和 64GB 存储，另一种是 8GB 内存和 128GB 存储。所有型号都将标配一个可拆卸的键盘保护套。