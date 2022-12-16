《死亡搁浅》电影已立项，小岛秀夫：非常期待将其搬上大银幕

IT之家 12 月 16 日消息，小岛秀夫的《死亡搁浅》（Death Stranding）即将改编成为真人电影，搬上大银幕。消息称小岛制作（Kojima Productions）正和亚历克斯・莱博维奇（Alex Lebovici）的 Hammerstone 工作室合作开发和制作这部电影。

这也是小岛制作的首部电影，有望在《死亡搁浅》世界中引入新的元素和角色。小岛秀夫在推文中表示：“我对于能和 Hammerstone 工作室合作感到非常兴奋，这是该系列游戏的一个关键时刻，我非常期待与他们合作，把《死亡搁浅》带到大屏幕上”。

IT之家了解到，《死亡搁浅》是一款由小岛制作开发，索尼互动娱乐发行的开放世界动作冒险游戏。本作是著名游戏制作人小岛秀夫自科乐美独立之后发表的首部游戏作品，游戏以“链接”为主题，玩家需要在已经荒芜的美国大陆上，通过运送各种重要的货物来使美国各地重新相连，创建起新的美国。

正如国外科技媒体 polygon 所指出的，谁来扮演 BB 呢？

死亡搁浅游戏中的 BB 指在脑死母体中取出的发育仅 28 周的胎儿，BB 的主要用途是检测 BT，即您在游戏开始时遇到的不可见生物。

BB 具体设定介绍