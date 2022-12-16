特斯拉第三大个人股东：马斯克抛弃了特斯拉，应拥有一名全职 CEO

12 月 16 日消息，自从收购推特以来，埃隆・马斯克（Elon Musk）对特斯拉的关注越来越少，投资者开始怀疑他是否仍是领导该公司的合适人选。美国当地时间周四，特斯拉第三大个人股东、华裔企业家廖凯原 (KoGuan Leo) 在推特上发文，呼吁这家电动汽车制造商找人替换马斯克。

在过去几个月中，特斯拉股价持续下跌，投资者们对马斯克将精力和时间分散给多家公司越来越不满。这种情况在周四爆发出来，作为特斯拉第三大个人股东，廖凯原希望特斯拉任命新的首席执行官代替马斯克，以便他能够专注于经营其他公司，比如 SpaceX 和推特。

廖凯原在推特上写道：“马斯克抛弃了特斯拉，而特斯拉也没有现职 CEO。特斯拉需要也理应拥有一名全职 CEO。”

截至今年 9 月份，廖凯原共持有 2270 万股特斯拉股票，目前价值 35.7 亿美元。廖凯原在新冠肺炎疫情初期开始增持特斯拉股票，当时特斯拉股票经拆分调整后的交易价格约为 40 美元，而现在的股价为 157 美元。

到目前为止，特斯拉股价今年已经累计下跌了 55%。自马斯克 10 月底完成收购推特的交易以来，该公司市值已经蒸发了约 2250 亿美元。这与标准普尔 500 指数攀升超过 3% 形成了鲜明对比。

尽管对股价下跌感到沮丧，但廖凯原并没有出售他持有的特斯拉股票。相反，他正计划买入更多股票，因为他认为该公司的股票价值被低估了，而且在招来专注于激光技术的首席执行官后，该股仍有很大上涨空间。

廖凯原表示：“坦白地说，我不在乎马斯克的去留。特斯拉是一家伟大的公司，每股 160 美元的价格很便宜。”他补充说，他希望看到一位像蒂姆・库克（Tim Cook，苹果首席执行官）那样的运营高管来接管公司。

他还在推特上写道：“马斯克只是个雇工，他也是我们的雇员。尽管他是个骄傲的‘创造者’，但特斯拉已经长大了，更需要像库克那样的专业人士。我计划再投资 10 亿美元购买特斯拉股票，不管有没有马斯克，特斯拉都将成为世界上最大的公司。”

廖凯原称，如果特斯拉股价在几周内跌破 160 美元，他将以每股 160 美元的价格再买入 300 万股特斯拉股票。但让他感到不安的是，在他买入特斯拉股票的同时，马斯克却在大规模套现。

他在推特上写道：“今天，我又投入了 5 亿美元来支持特斯拉的股价（每股 160 美元），而马斯克卖出了价值超过 35 亿美元的股票，也许在过去的几天里卖得更多。”

在这条推文发布几个小时后，有消息称马斯克本周早些时候出售了 2200 万股特斯拉股票，套现近 36 亿美元。马斯克在一周内出售的股票数量与廖凯原持有的全部特斯拉股票相当。

廖凯原的最新评论与他在 1 月份发表的言论形成了鲜明对比。当时他在推特上说：“特斯拉的多头们，未来的彩虹就在这里。对幸运的自己微笑吧！”当时，特斯拉的市值为 1.2 万亿美元，是世界上市值最高的公司之一。但截至周三，该公司市值自 2020 年 11 月 23 日以来首次跌破 5000 亿美元。

韦德布什证券公司分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）表示：“对于投资者来说，现在已经到了关键时刻，沮丧情绪已经大规模累积，但马斯克似乎在加倍下注，而不是退缩”。

艾夫斯认为，马斯克多花了约 200 亿美元收购推特，他需要抵押自己的特斯拉股票来支持这笔收购。他说:“投资者更大的担忧在于，马斯克把特斯拉当成了‘自动取款机’。这对特斯拉的股票价值构成了巨大的威胁。”