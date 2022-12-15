收购推特已成亏钱买卖？特斯拉 10 大投资者损失 1325 亿美元

12 月 15 日消息，对于埃隆・马斯克（Elon Musk）执意收购社交媒体平台推特，多数特斯拉投资者都表示不满。数据显示，由于这笔收购导致特斯拉股价暴跌，该公司 10 大投资者共损失了 1325 亿美元。

美国知名财经媒体《投资者商业日报》对标普全球市场情报和 MarketSmith 的数据进行分析发现，自 4 月 25 日推特董事会接受马斯克的收购报价以来，包括 ETF 巨头先锋、贝莱德 (BlackRock) 和马斯克本人在内的特斯拉 10 大投资者，损失高达 1325 亿美元。

自 4 月 25 日收购交易获批以来，特斯拉的市值已经下跌了 52% 以上，而标准普尔 500 指数仅下跌了 5.5%。自 10 月 27 日交易完成以来，特斯拉股价下跌了 29%，远逊于同期标准普尔 500 指数 6.6% 的涨幅。

股价暴跌给特斯拉投资者带来了巨额损失。与推特交易获得批准时相比，特斯拉的市值缩水了 3390 亿美元；与交易完成当天收盘相比，特斯拉市值蒸发了 2060 亿美元。今年以来，特斯拉股价已累计下跌逾 50%。

此外，投资者担心马斯克过于迷恋推特，不再全身心领导特斯拉。持有特斯拉股票的投资者正在发声表达不满。据悉，未来基金的管理合伙人加里・布莱克（Gary Black）在推特上写道，自 4 月份以来，其所持特斯拉股票价值已经下跌了近 1800 万美元。

然而，马斯克肯定是特斯拉股价暴跌的最大受害者。作为最大的股东，他持有特斯拉 14.1% 的股份。自推特收购交易完成以来，他个人已经损失了 479 亿美元，甚至丢掉了“世界首富”的宝座。

但亏损也在向普通民众身上蔓延，因为 ETF 巨头和共同基金公司是仅次于马斯克之后的第二大股东。其中，先锋是特斯拉第二大股东，该公司预计明年将出现经济衰退。它拥有特斯拉近 7% 的股份。因此，与推特交易结束时相比，其持股价值损失了近 230 亿美元。

马斯克对推特的痴迷最终可能会让特斯拉投资者付出惨重代价。韦德布什证券公司分析师丹・艾夫斯（Dan Ives）在给客户的分析报告中表示：“这仍然是马斯克和特斯拉投资者的泥潭，在人们普遍规避风险的背景下，特斯拉股票面临巨大压力，这段时间是特斯拉多头的痛苦时期。”