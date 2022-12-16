IDC：2022 年 Q3 中国可穿戴设备市场出货量为 3229 万台，同比下降 8.4%

IT之家 12 月 16 日消息，IDC 今日发布报告称，2022 年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为 3229 万台，同比下降 8.4%。

报告指出，耳戴设备市场 2022 年第三季度出货量 1753 万台，同比下滑 12.1%。其中真无线耳机出货量 1365 万台，同比下降 11.8%。

IDC 表示，整体蓝牙耳机市场的智能化进程逐渐加快。随着上游方案成熟性进一步提升以及价格竞争日益激烈，真无线耳机在主动降噪功能上进一步下探。然而对市场需求拉动的边际效应呈现递减趋势。

此外，智能手表市场 2022 年第三季度出货量 1080 万台，同比增长 1.8%。其中成人智能手表 538 万台，同比增长 13.3%；儿童智能手表出货量 542 万台，同比下降 7.6%。苹果新品发布对成人智能手表市场拉动作用显著。儿童智能手表市场上小天才仍然稳居第一。

手环市场 2022 年第三季度出货量则为 389 万台，同比下降 15.6%。手环市场降幅有所收窄，大屏化趋势逐渐明显。其中，小米手环新品对出货规模有所提升起到了一定作用。

IT之家了解到，IDC 预计 2023 年成人智能手表将呈现恢复性增长，出货量将增长 3.5%。