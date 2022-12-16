新能源“国补”退场倒计时

摄影：IT 时报 毛宇

“国补明年就将退场，现在购入纯电动车一定是最划算的。”这是本周《IT 时报》记者走访上海多家新能源车线下直营门店时，听到店内销售人员说得最多的一句话。

根据财政部、工信部等四部委于 2021 年底发布的《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022 年新能源汽车购置补贴（以下简称“国补”）政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。这就意味着，再过 16 天，插电混合动力车 4800 元 / 辆、纯电动车 12600 元 / 辆的国家财政补贴即将退场。

而在上海，从明年 1 月 1 日起，消费者购买或受让插电式混合动力汽车（含增程式），将不再发放专用牌照额度。这意味着明年购买插电混合动力车型的消费者，在失去国补的同时，还将失去上海免费“绿牌”。

存续十余年的新能源补贴政策即将落幕，在最后不到一个月的时间里，各家车企使出浑身解数，拼抢最后一波补贴红利。

1、“国补”退场进入倒计时

“确实感觉到销售比之前更加细致了，比起我七八月来试驾，现在每个项目都讲得比之前更清楚。”同记者一起走出比亚迪直营店的消费者王先生说道，他正考虑添置一辆纯电车，“如果能赶上国补末班车，还能省下 1 万多元，这钱留着干啥不好呢？”

除了国补之外，充电挂靠、免费绿牌、免费购置税、部分车企提供的保险补贴款等都是近几年新能源车备受市场欢迎的原因。

“目前混动车型已经不允许充电桩挂靠，审核非常严格。混动车型想抢在最后这段时间享受国补和免费绿牌，有一定风险，我们无法承诺。”在上海华为旗舰店内，问界新能源车销售人员告诉记者，现在想入手混动车型，最好是在今天（12 月 15 日）之前递交所有的材料，月底前完成上牌。

由于需要在自家小区加装充电桩，再向国家电网申请电表，整个流程最快也要 5-7 天才能走完，就算门店有现车，也需要全部审核通过之后才可以拿到牌照。“如果想享受国补和免费绿牌，那么现在就要锁单付款，而且流程上不能出现延误。家里有蓝牌车想要置换的车主，12 月中旬入手混动还来得及赶上国补。”上述销售人员表示。

不仅是充电桩问题，在特斯拉直营店，销售人员表示，根据往年经验，年底时国税系统可能会提前几天关闭，届时车购税可能均无法办理。

针对混动车型，记者在随后走访比亚迪、理想、蔚来三家品牌的直营店时，也得到了同样的答复，“国补 + 免费绿牌”的优惠组合，在 12 月 15 号之前拿下均存在一定风险。

纯电动车型的日子要“好过”不少，相对于混动车型，仅失去了国补，在上海明年还可以继续免费拿绿牌。而且，不同车企最近均出台了保价政策，这让消费者“安心”不少。

比亚迪和蔚来均承诺：只要用户在今年 12 月 31 日之前锁单，那么，若用户选择在 2023 年提车上牌，仍可以享受国补，将由比亚迪及蔚来官方提供其中的差额补贴。

吉利汽车也承诺在 12 月 31 日前完成定金支付的订单，可享受国补，车型包含几何、领克等 10 款。

不过，华为和特斯拉仅针对因厂家原因未在 2022 年底及时上牌的车辆订单，提供保价政策，因车主个人原因耽误上牌的则无法享受国补。

如此一来，若是想购买提供保价政策的纯电动车，消费者还有 15 天左右的考虑期。但如果是想要购买混动或者没有保价政策的纯电动车，留给消费者的时间已不足。

图源：特斯拉

2、车企内卷，自掏腰包揽客

车企的内卷远不止于保价。

在特斯拉线下直营店中，销售人员告诉记者，为了冲刺年底销量，会提供相应的补贴，包括保险补贴、积分赠送等，“如果当下参加现车订单的抢购，还可享受特斯拉官方补贴，但这种订单量极少，需要销售操作，抢到便追加享受车企 6000 元的补贴。”

“蔚来在国补的基础上，针对上海持有嘉定区户口的消费者，提供一定的区补。因为蔚来国际总部就在上海嘉定，所以在当地推出了购车狂欢活动。”蔚来销售人员告诉记者，“除了 ET5 以外的其他车型，均可享受国补，现在赶一赶都来得及。”

图源：蔚来

华为则直接向购买问界纯电动车型的消费者提供 8000 元的保险补贴金，“车主在购买问界系列纯电动车型时，会直接减掉 8000 元的保险补贴金。”销售人员表示，这项补贴政策搭配“国补末班车”，现在正是入手纯电车的最佳时机。

据记者走访了解，以上几家头部车企纷纷进入冲刺状态，在上海地区准备了热门车型的现货，以备最后一战，大部分车型都可在 1~4 周内“急速提车”。

3、明年新能源车要涨价？

比亚迪汽车 11 月 23 日宣布，受“国补”政策终止、电池主要原材料价格大幅上涨等因素影响，将对王朝、海洋及腾势的相关新能源车型官方指导价调整，上调幅度为 2000 元-6000 元不等。不过，比亚迪在涨价声明中特意提了一句：“2023 年 1 月 1 日前付定金签约的客户将不受影响。”

在上海南京西路比亚迪线下直营店内，销售负责人表示，在国补消失之后，各企业涨价均为必然。

不仅是比亚迪，广汽埃安、东风 EV 也相继发布公告称旗下部分新能源车型将在一定范围内涨价。

而在华为、蔚来、特斯拉销售门店内，销售人员称均未收到 2023 年起涨价或者降价的通知。“价格调整必然要等到 2022 年政策结束后，才会有新的，否则目前的价格就会比较尴尬。”蔚来销售人员提到，如果新能源车的原材料价格不断上涨，那么明年价格上调，也不无可能。

除了国补即将消失，原材料锂电池价格的暴涨也是未来可能导致新能源车涨价的主要原因之一。同花顺期货数据显示，动力电池主要原料碳酸锂在 11 月 25 日的成交均价为 58.65 万元 / 吨，在一年的时间内，价格同比上涨超过 210%。这对新能源车企来说，带来较大的成本负担。

暴涨的背后，一是因为此前供需不平衡，国内锂矿石主要依靠进口，要解决上述问题，需国内企业加强产能布局，增加供给以平衡价格；另一方面也因中间商囤积、哄抬价格等原因所致，后期仍需市场调控及监管到位。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树之前指出，当前国内动力电池原材料价格已经达到了一定高度，且供需已经得到明显改善。尤其电池级碳酸锂材料价格属于市场炒作后的泡沫式虚高，后期必然要下跌。

回望新能源汽车的发展之路，从 2012 年全年的 1.28 万辆销量，到 2022 年 1-10 月 528 万辆销量，预计全年零售量达到 590 万辆，十年时间增长了近 500 倍。

可以说，十年间我国新能源汽车产业实现了跨越式发展，国补政策可谓功不可没。如今国补的使命已经完成，退场在所难免。在后国补时代，如何发展过硬的用车质量、先进的“黑科技”体验、更为达标的交付水平，才是新能源车企接下来要思考的重点方向。

较量，才刚刚开始。

本文来自微信公众号：IT 时报 （ID：vittimes），作者：毛宇