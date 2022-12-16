亿纬锂能发布全新技术产品，涉及大圆柱电池、“π”电池系统、钠离子电池等

IT之家 12 月 16 日消息，亿纬锂能总部研发中心昨日（12 月 15 日）在惠州正式落成，投入资金 20 余亿元，建筑面积 14.5 万平方米。从 2021 年 8 月开工动土到 2022 年 11 月建设完成，总耗时 16 个月。

线上，亿纬锂能同步进行了关于大圆柱电池、“π”电池系统、锂金属二次电池，固态及钠离子电池、氢能技术的新技术新产品发布。

具体来看，亿纬锂能发布了新一代大圆柱电池的研发样品，能量密度达 350Wh/kg，可实现 9 分钟超快充。据介绍，在电池性能再创新高的同时，由亿纬锂能自主研发的大圆柱中试线，已累计制样超 50 万颗，整体优率达到 92%。

IT之家了解到，亿纬锂能同时发布了“π”电池系统。亿纬锂能数据显示，在 CTP 集成技术基础上，应用高效复合新型材料和新型胶黏剂，“π”电池系统减重 10%，能量密度高达 260Wh/kg。

此外，亿纬锂能还发布了锂金属二次电池、固态及钠离子电池、氢能技术。其中，亿纬锂能基于层状氧化物正极和硬碳负极，以 C40 铝壳为载体，设计出的大圆柱钠离子电池，比能量可达 135Wh / Kg，10C 下容量保持率高达 90%，-40℃仍能正常工作，循环 2500 次 80% 容量保持率；目前与终端客户在做中试前的准备工作。