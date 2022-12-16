OPPO Watch 3 系列将在明年初上线微信手表版

IT之家 12 月 16 日消息，据 OPPO 消息，OPPO Watch 3 系列将于 2023 年初上线微信手表版，支持文字快捷回复、消息列表、语音消息转文字、表情回复、语音回复等多种功能。

IT之家了解到，OPPO 在昨日下午的发布会上推出了最新的 Watch 3 Pro 冰川灰配色，售价 1999 元。

OPPO Watch 3 系列智能手表最初于今年 8 月发布，厚 12.75mm，重 37g，首发高通骁龙 W5 Gen1 可穿戴平台以及 Apollo 4 Plus 双芯片，支持 UDDE 双擎混动技术 2.0，还有 1GB 内存 + 32GB 存储。

配置方面，OPPO Watch 3 Pro 采用 1.91 英寸 378×496 分辨率 LTPO 全曲面柔性屏，支持 326ppi 与峰值亮度 1000nit，配备 550mAh 电池，与 ECG 心电传感器，支持血管健康研究功能，可实现 24 小时全天候心率监测、24 小时不规则心律监测、连续血氧监测、全场景睡眠守护。

此外，OPPO Watch 3 Pro 支持 GPS、NFC、独立 eSIM、蓝牙 5.0、5ATM 防水，搭载 ColorOS Watch 5.0 系统，提供上百种运动模式，拥有独家定制的网球模式，还新升级了跑步模式，还有机械振感旋转表冠等细节设计。