部分 AMD RX 7900 系列显卡已可现货购买，售价超出公版

IT之家 12 月 16 日消息，AMD Radeon RX 7900 XT 和 Radeon RX 7900 XTX 在 12 月 14 日零点首发上市，售价分别为 7399 元起和 7999 元起，首批包括华擎、华硕、技嘉、撼讯、蓝宝石、讯景的非公型号，无公版。

首批售罄后，部分 AMD RX 7900 系列非公显卡已经开始现货开售，售价基本都高于公版。

如上图所示，盈通京东旗舰店现已现货开售 RX 7900 系列樱瞳水着显卡，RX 7900 XT 售价 8399 元，RX 7900 XTX 售价 9499 元。

关于 AMD 公版首发未在国内上市，有消息称这是因为公版型号包装的印刷出现了问题。

以下是 Radeon RX 7900 系列显卡的官方介绍：

Radeon RX 7900 系列显卡是业界更为领先的游戏显卡，其解锁了更高水平的性能和能效，并提供了一系列全新且经过调优的功能以增强用户的游戏体验。AMD Radeon RX 7900 XTX 显卡在特定的游戏中可提供 1.7 倍于 Radeon RX 6950 XT 显卡的原生 4K 性能；Radeon RX 7900 XT 显卡在特定的游戏中可实现 1.5 倍于 Radeon RX 6900 XT 显卡的性能。其主要特性包括：

AMD RDNA 3 架构 — 采用先进的小芯片设计、全新的计算单元和第二代 AMD 高速缓存技术，AMD RDNA 3 架构的每瓦性能相比上一代 AMD RDNA 2 架构提升了 54%。全新的计算单元在渲染、人工智能和光线追踪之间共享资源，以更有效地利用每个晶体管，获得比上一代更快、更高效的性能。

小芯片设计 — 世界上首款采用小芯片设计的游戏 GPU，可提供高达 15% 的更高频率和高达 54% 的能效提升。它包括采用全新 5nm 制程工艺，拥有多达 96 个计算单元，尺寸为 306mm2 的图形计算芯片（GCD）来为 GPU 的核心功能赋能。它还包括 6 个采用 6nm 制程工艺的、尺寸为 37.5mm2 的全新多缓存 I / O 芯片（MCD），每颗 MCD 都具备容量高达 16MB 的第二代 AMD 高速缓存。

超高速芯片互连 — 充分释放第二代 AMD 高速缓存的优势，全新的小芯片凭借 AMD Infinity Links 和高性能扇出封装，可提供高达 5.3TB / s 的带宽。

更大的显存和更宽的显存总线 — 为了满足当今游戏大作日益增长的需求，新的显卡配备了高达 24GB 的高速 GDDR6 显存，在 384 位显存总线上以 20Gbps 的速度运行。

专用 AI 加速和第二代光线追踪 — 全新的 AI 指令和更大的 AI 吞吐量可提供 2.7 倍于前代 AMD RDNA 2 架构的性能，而第二代光线追踪技术可提供 1.8 倍于前代的性能。

支持 DisplayPort™2.1 — 业内目前唯一支持 DisplayPort 2.1 技术的高端游戏显卡，支持 UHBR 13.5，可提供高达 54Gbps 的 DisplayLink 带宽，并在下一代显示屏上支持高刷新率的 4K（高达 480Hz）或 8K（高达 165Hz）游戏。

全新的 AMD Radiance Display™引擎 — 提供每通道 12 位真彩色，最多可呈现 680 亿种颜色。相比 AMD RDNA 2 架构，其具备更高的刷新率，还包括对 DisplayPort 2.1 和 HDMI 2.1a 的支持。

高刷新率游戏 — 与 DisplayPort 1.4 相比，DisplayPort 2.1 提供了更高的显示带宽，能够为 1440p、4K 和 8K 分辨率显示器分别提供高达 900Hz、480Hz 和 165Hz 的刷新率。

双媒体引擎 — 支持高达 8K60 的 HEVC 的并发编码或解码流，同时也支持 AV1 编码，可提供 1.8 倍于 AMD RDNA 2 架构的引擎频率。