经典游戏中看似毫无作用的跟班，培养出来后主角反倒成为累赘

《轩辕剑》系列中的机关术一直为玩家们所称道，将高科技通过这么一种形式进行呈现出来，并融入到华夏文明之中。估计也就只有《轩辕剑》系列做得到吧！

当年第一次接触的版本就是《枫之舞》，因此对其中的机关人非常熟悉，另外还有车芸身边的那条“木甲兽”云狐。

谁会想到在战国时期就已经有能工巧匠，通过机关术打造出如此精妙的机器人，甚至还能作为武器驱使。其中的动力仅仅是一只小老鼠而已。

在《枫之舞》中的机关人，则是蜀桑子造出，原本是制造来破坏河堤的，在被墨子重新改造之后成为主角帮手。

在游戏中我们可以将他身上的零件进行多次更换，甚至连驱动力（老鼠）也能更换。

前期机器人的战斗力还行，学的技能也就只能凑合着用，但中后期学会了单体伤害最高的法术“乾天太红”就直接封神了。

这一招的威力相当于是乾坤一掷。

其实在很多经典游戏中，跟班的作用都是不容小觑的，甚至价值在主角之上。

当然了，这还得看主角是怎么培养的，只要选好了升级的路线，那后期基本上可以躺赢。

今天，小编就和大家一起回味一下，游戏中那些让人刮目相看的跟班们。

《暗黑破坏神 2》第二幕佣兵

在《暗黑破坏神 2》中你最喜欢使用的雇佣兵是谁呢？应该就是来自第二幕的“米山”吧！

这一批雇佣兵的性能都差不多，为什么玩家们对米山情有独钟呢？

估计就是因为他的名字比较好记吧！

当然，也有传言这个人物还有隐藏的属性，但一直没有被证实。

米山自带光环，在噩梦难度中能发挥极其重要的作用。为附近所有队友提供效果不同的灵气。

米山的圣冰、回血、进攻等光环都能很好地辅佐玩家进行开荒，或是提升输出能力，能在一定程度上确保玩家的安全，相对比较稳。

米山的存在，就是信心的保证。如果是纯招的死灵法师，那后期对米山的依赖性比较强。

给我们的感觉，米山就是一个低配版的圣骑士。

和其他雇佣兵不同，米山很能配合装备，长柄武器输出很给力，而且能像主角一样将顶级武器威力发挥出来。可以专门为他打造一些符文之语，例如“眼光”。

后期玩家们将《暗黑破坏神 2》调侃称为“米山传”。

《金庸群侠传》

在这款游戏中，我们能够将绝大部分的人物收做跟班，只要在完成了某个任务之后都行，甚至有的只要说两句话就能带出去。

小说中的主角们都有专属的武功，令狐冲会独孤九剑、段誉会六脉神剑、林平之可以学辟邪剑法，另外狄云、虚竹这些人物也都是有奇遇的。

无论好人还是坏人都可以加入，但要是两个人之间有恩怨的话，那其中一个人就会离开。

想要将王语嫣请到队伍中的话，就必须完成《天龙八部》的事件，当然前提是你要选好站队。

王语嫣进入队伍之后，段誉也要加入。这小子的定位就是花痴，因此可以让他学学辟邪剑法。这样的话，王语嫣就能安心跟着主角走了。

王语嫣，虽然不会武功，但是却精通天下武学，拥有超高的武学知识。

带在身边可以大大提升攻击力和防御力。别人打你就像是刮痧，但你打在别人身上就是超重的攻击。只要王语嫣在场，那主角想死都很困难啊！

不仅如此，王语嫣还拥有学习九阳神功的能力。前提就是先装备几本书，将属性全都提升起来。九阳神功别人一般都符合条件，但王语嫣必须要先提升属性。

《武林群侠传》感觉没有值得培养的跟班，就连大师兄的战斗力都很垃圾，连二师兄都不如。

《幻世录》

在幻世录中拥有史上最强的根本：咕噜，但是最初我们发现它的时候，却是一点战斗力都没有的垃圾。

在这个场景中玩家必须坚持一定回合它才会出现，而且必须要选择救它，要不然就无法带走。在这之后要给它练级，必须将敌人打得只剩下个位数的血量，然后让它杀。

这家伙移动范围小，攻击力弱，想要练起来很辛苦的。

好在付出总是有回报的，在打远古的秘之生命体时，只要你让咕噜完成最后一次的攻击。

那它就可以立马转职，成为游戏中最强大的跟班。这可是 BOSS 级别的啊！

要是剧情触发了魔神线路的话，那咕噜还有二转的可能性。它直接附体在魔神尸体上面，然后魔神就活过来了。之前的谜之生命体仅仅是魔神的门卫而已。

这才是咕噜原本的样子。

谁会想到雷欧纳德培养出这么一个玩意。妖精王直接秒杀。

游戏中所有人物都是转职后越来越厉害，只有最初出场的“琥”。最初是一只老虎，后来变成了猫咪。战斗力缩水不说，装备永远跟不上。

每个年代接触的游戏都是不一样的，投入的情感也是不同的。

曾经的我们也追逐过最新潮的游戏，体验过各个时代的代表作

但终有一天还是会停下脚步，回味昔日那些经典的游戏，缅怀曾经逝去的青春。

对我们这代人来说，游戏不只是技术层面的东西，已成为一个时代的特殊符号，融合了我们的情感记忆，沉淀了时代变迁。

当年老旧的街道拆的拆修的修，物是人非，唯有游戏，依旧是当年那样精彩。

每一帧画面，每一个人物，都没有随着时代变迁而褪色，相反，愈加鲜明。

没错，我们怀念的不是游戏，而是属于我们的时代。

最后大家知道这两位跟班来自什么游戏吗？

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代