RPG 游戏里乞丐都不简单：要么将你洗劫一空，要么赠送武学宝典

无论在什么 RPG 游戏中，只要有城镇那就必定有客栈、武器店、道具店，而城中的 NPC 最最显眼的自然就是路边的乞丐。

这些乞丐在游戏中的地位可以说是举足轻重，甚至直接影响到你的体验。

当你点击对话的时候，多半是向你要钱。此时会弹出一个对话框，是否打赏 100 文。正常情况下，只要打赏了就能获取到某个关键情报。

有的乞丐稍微无耻了一点，需要连续打赏好几次才会说话，运气好的话还是有意外收获的。

RPG 的乞丐在大街上到处都是，但给人的感觉都是深藏不漏。

除了能提供各种情报以外，还能给我们提供各种线索和道具，运气好的话还能拿到各种武功秘籍，直接走上人生巅峰。

要是主线任务和乞丐有关的话，那玩家多半会被敲竹杠。剧情安排又不得不找他们，这些家伙不会客气，每次都是狮子大开口。

那么当年你都被哪些乞丐敲过竹杠呢？

《仙剑》

《仙剑奇侠传》中最让人难忘的乞丐，就是京城出现的那两位。

第一个乞丐算是支线，只要交流就要钱，此时无论你给多少次他都要收；不给他的话，他就会说自己遭了灾，还把妻子说成是嫌贫爱富，抛夫弃子去妓院营生。

李逍遥亲自去“怡红院”找到了他的妻子，才知道原来是这家伙好吃懒做，将家业败光之后将女儿都卖了，最后逼妻子流落红尘，而他自己则沦为乞丐。

知道真相的李逍遥出来之后狠狠踹了一脚。

第二个乞丐就嚣张了，因为他是主线管理者，只要你不给钱他什么脏话都骂得出来。

但你要是给钱的话就更离谱了，这家伙居然嫌少。

要把身上一半的身家给他，然后才能获取彩依的秘密。

一半的身家那是什么概念？之前我们玩了这么久好不同意攒下来的积蓄就这么拱手让人了？

但是不给的话，剧情无法开展下去啊！

此时玩家都比较机灵，将所有的钱全都买道具和武器，然后再去找乞丐，多多少少可以挽回一点损失啊！第一次玩的时候就没有想到这一点，白白便宜了这家伙。

《仙剑奇侠传 3》乞丐教技能

在游戏开局没多久会出现一个乞丐，要是我们把握好的话就能学会额外的技能。

在永安当一侧的河边上，景天会看到一个老婆婆正在喂鸡，而装鸡食的盆子居然是价值连城的古董。老婆婆不懂行，景天动了小心思，想将这个盆买下来。

被一旁的小乞丐看到了，直接出言调戏。

这之后，景天在城隍庙左边发现这个小乞丐居然是说书的，口才非常了得，于是软磨硬泡终于学到了第一个额外技能：绣口锦心咒。

这一招的使用价值在于触发合体技能“断空噬地”，非常好用，开局就能打出好几百的伤害。

《仙剑奇侠传 5 前传》暮菖兰技能“玩剑诀”

在明州，瑕摆了一个摊子，旁边有一个乞丐，和他对话之后要给 500 文，然后还要去找烤鸭和仙藏酒，玩家要是嫌麻烦的话就会错过一个必杀技哦！

烤鸭可以在酒馆买到，海港栈桥的木桶里有仙藏酒，在交给乞丐之后就能拿到奖励：残缺秘籍之一。

这就是触发技能的先决条件，在完成后续的折剑山庄支线和开封乞丐支线之后，暮菖兰习得技能“玩剑诀”。

这一招为什么必须要学？因为这是气势最为磅礴的一招。这才是真正意义上的“万剑诀”。

仙剑系列几乎每一代都有乞丐，而且都能触发一些有意思的剧情。

《月影传说》

潮起月盈

在惠安镇的与一个乞丐对话，每次对话都要给 80 两，要是你能坚持给九次，他就会被你的“诚意”打动，然后给你一本武功秘籍。

这一招练到 10 级后，你会发现攻击效果比较另类：旋转释放白色光球，本来是很好的技能，偏偏速度比较慢。

《武林群侠传》

《武林群侠传》有一个丐帮，在主线剧情中出现了好几次，但要是第一次玩家没有找到他们的根据地的话，那和丐帮基本上就没有什么缘分了。

在灵隐寺，主角帮助丐帮救出了将军，将阉党一网打尽。威望提升了不少，自此之后，丐帮这边的直线就算是打开了，后期会遇到很多丐帮中人。

当主角的厨艺达到一定程度的时候，只要学会了叫花鸡，就能在老乞丐这里学会一套最强的腿功：“神龙腿法”。

在游戏的精神续作《侠客英雄传》中出现了一位更有来头的乞丐：洪日庆，光是听这个名字就知道他的来头更大。

在周星驰《苏乞儿》电影中洪日庆可是字号最老、辈分最高的乞丐，因此他给的秘籍也更加强劲。

触发：

在村口北面有一个乞丐一直在练习掌法，主角走过去他直接要钱 500 钱买饭吃。然后第二次直接要 1000 钱，第三次给了 2000 钱终于可以触发剧情。

原来他一直在试炼主角，此时他会给你提供三本武功秘籍让你选择：独孤九剑、如来神掌、打狗棒法，当然了你也可以选择要钱。

每个年代的玩家接触到的游戏都是不一样的，投入的情感也是不同的。曾经的我们也追逐过最新的游戏，但总有一天还是会停下了脚步，在回味经典游戏的同时，寻找逝去的青春。

对我们这代人来说，游戏不只是技术层面的东西，已成为一个时代的特殊符号，融合了我们的情感记忆，沉淀了时代变迁。

当年老旧的街道拆的拆修的修，物是人非，唯有游戏，依旧是当年那样精彩，每一帧画面，每一个人物，都没有随着时代变迁而褪色，相反，愈加鲜明。

没错，我们怀念的不是游戏，而是属于我们的时代。

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本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代