极狐 GitLab 全球运营总部项目落地重庆，总投资 15 亿元

IT之家 12 月 16 日消息，据投资重庆发布，九龙坡区近期举办第四季度重点招商项目集中签约活动，本次活动集中签约项目 13 个，合同投资总额 139.23 亿元，达产年产值 680.85 亿元。

此次集中签约涉及汽摩、高端装备、数字经济、现代服务等多个领域。红马天泰正极材料研发生产基地项目、极狐 GitLab 全球运营总部等项目向公众展示。

其中此次总投资 15 亿元的极狐 GitLab 全球运营总部项目，将在九龙坡区落地建设极狐 GitLab 全球运营中心、创新中心、业务中心。

IT之家获悉，GitLab 是一个采取“核心开放”开源模式的一体化 DevOps 开发运维平台，可提供覆盖软件全开发生命周期的管理功能，也是唯一以单个应用程序交付的 DevOps 平台。自 2011 年上线以来，GitLab 已服务于超过 10 万家企业客户，拥有超过 3000 社区代码贡献者。极狐 GitLab 拥有 GitLab 独家知识产权和品牌授权，并在此基础之上加入为国内用户定制的功能特性，支持私有化部署与 SaaS 服务。

此次总投资 63 亿元的红马天泰正极材料研发生产基地项目，将借助天泰能源电厂优势，在九龙坡新建红马天泰正极材料研发生产基地项目。项目全面建设完成后可实现年产 8 万吨正极材料、销售收入 240 亿元、年经济贡献 7.1 亿元。