极狐 GitLab 与微软、神州数码达成合作，在中国市场落地运营

IT之家 12 月 13 日消息，据微软官方消息，极狐 GitLab 与微软、神州数码达成合作，三方携手推出基于微软智能云 Azure 部署的极狐 GitLab DevOps 开发运维平台“极狐 GitLab on Azure”SaaS 解决方案，并由神州数码负责在中国市场的落地运营。

GitLab 是一个采取“核心开放”开源模式的一体化 DevOps 开发运维平台，可提供覆盖软件全开发生命周期的管理功能，也是唯一以单个应用程序交付的 DevOps 平台。自 2011 年上线以来，GitLab 已服务于超过 10 万家企业客户，拥有超过 3000 社区代码贡献者。极狐 GitLab 拥有 GitLab 独家知识产权和品牌授权，并在此基础之上加入为国内用户定制的功能特性，支持私有化部署与 SaaS 服务。

微软表示，极狐 GitLab 与微软及神州数码合作推出的“极狐 GitLab on Azure”SaaS 解决方案，依托基于微软技术由世纪互联运营的微软智能云 Azure 在中国市场的本土化服务，能够在确保数据安全、服务可靠、本地合规的前提下，提供更加快速的网络连接、丰富的部署方式、灵活的订阅方式，以及“核心开放”的开源技术模式，可以帮助更多中国企业和开发者更好地运用极狐 GitLab 交付创新。

IT之家了解到，“极狐 GitLab on Azure”SaaS 解决方案现已上线，小伙伴们可通过官方网站了解更多详情。

价格方面，极狐 GitLab SaaS 版社区版可免费使用，专业版价格 1898 元 / 人 / 年，旗舰版价格 9988 元 / 人 / 年。