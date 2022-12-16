三星 Galaxy S23 / Ultra 系列机模图片曝光

IT之家 12 月 16 日消息，三星的下一款旗舰智能手机将是 Galaxy S23 系列，此前三星 Galaxy S23、S23 + 和 S23 Ultra 的渲染图被曝光，现在，三星 S23 系列机模照片也出现在网络上。

这些照片再次证实，三星正在放弃 Galaxy S23 和 S23 + 的轮廓切割设计（后置摄像头外壳与手机金属框架相连），使其与 Galaxy S23 Ultra 和其他许多三星手机（包括 Galaxy A32 等低价手机）更加保持一致。相机镜头在背面单独凸出。

同时，Galaxy S23 Ultra 看起来与 Galaxy S22 Ultra 差不多，这也是预期可见的。然而，这些机模的设计与泄露渲染图有些不同，因为它们显示 SIM 卡插槽在侧面而不是底部。目前尚不确定三星将采用何种细节设计。

IT之家获悉，根据此前爆料，三星 Galaxy S23 系列预计将全系搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。三星 S23 将配备 3900mAh 电池，S23 + 配备 4700mAh 电池，均支持 25W 快充。

三星 Galaxy S23 将采用 6.1 英寸 1080p 的 120Hz 显示屏，Galaxy S23+ 将采用 6.6 英寸 1080p 的 120Hz 显示屏。这两款手机都将配备 32MP 前置镜头，后置 50MP 主摄、12MP 超广角镜头和 10MP 长焦镜头（支持 3 倍光学变焦）。

其他报道显示，由于通货膨胀的压力，三星 Galaxy S23 的价格可能高于其前代产品。这是否最终成为事实还有待观察。