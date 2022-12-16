蓝宝石介绍新款 RX 7900 超白金显卡，采用灵动岛 RGB 光效

IT之家 12 月 16 日消息，蓝宝石 RX7900 系列显卡已在日前上市，现在官方发文介绍了新款 RX 7900 超白金型号。

官方表示，超白金系列专为游戏发烧友而生，将性能、散热与产品美学巧妙融合。这代超白金依旧继承了这个传统优势，基于 RDNA3 架构全新设计了散热系统，飞翼轴流风扇与双滚珠轴承结构可提供超强风压，保证风道的流通性。

在核心区域中，多至七根镀镍热管协同高密度加厚鳍片，全面加速显卡热量排出。与此同时，蓝宝石使用了高成本的 VC 真空腔均热板，它拥有丰富的毛细管道，冷却液在内部通过汽化和液化的转换将热量带走。

外观方面，灵动岛 RGB 光效系统支持一系列可自由调控的光效效果，通过 5V 3PIN 连接线与整机 RGB 光效联动，带动游戏场景下的氛围感。显卡还配备了外部风扇接口，可与本体风扇联动来增加散热效能。

此外，这代超白金还保留着不少经典功能，一是快拆风扇，只需拆卸一颗螺丝即可拆下风扇，方便后期风扇清洁与系统维护；二是双 BIOS，可以在性能模式和舒适模式中任意切换，且利用 TRIXX 软件更便捷完成该操作。

参数规格方面，蓝宝石 RX 7900 XT 20G D6 超白金 OC 拥有 84 个计算单元、5376 个流处理器、GDDR6 20GB 显存，加速频率高达 2560MHz；蓝宝石 RX 7900 XTX 24G D6 超白金 OC 拥有 96 个计算单元、6144 个流处理器、GDDR6 24GB 显存，加速频率高达 2680MHz。

IT之家了解到，蓝宝石 RX 7900 XT 20G D6 超白金 OC 售价 8299 元，RX 7900 XTX 24G D6 超白金 OC 售价 9999。