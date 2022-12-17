iQOO Neo7 竞速版曝光：搭载满血版高通骁龙 8+，新增 16+512GB 内存

IT之家 12 月 17 日消息，今年 10 月，iQOO 推出了一款 Neo7 手机，该机搭载联发科天玑 9000+，配备独显芯片 Pro+，支持 120W 快充，2699 元起。

现在 iQOO Neo7 竞速版已经通过了工信部入网认证和无线电核准，只等 3C 入网，数码博主 @数码闲聊站 表示这款机型相比 Neo7 只是将芯片换为 3.2GHz 的满血版高通骁龙 8+Gen1，新增 16+512GB 大内存，其他方面基本相同，例如独显芯片、6.78 英寸 FHD+120Hz 柔性直屏、120W 大电池闪充方案，外观完全不变。

IT之家发现，目前工信部已经公布了这款新机的证件照，外观和 iQOO Neo 7 和 iQOO Neo 7 SE 是一致的。

iQOO Neo7 拥有几何黑（AG 玻璃）、印象蓝（素皮）、波谱橙（素皮）三款配色，素皮版厚 8.89mm，重 197g、玻璃版厚 8.5mm，重 202g。

Neo7 搭载联发科天玑 9000+ 处理器，配备 LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，还有 Pixelworks 独立显示芯片 Pro+，拥有 4013mm² VC 均热板。

屏幕方面，该机配备 6.78 英寸 2400×1080 AMOLED 屏，采用三星 E5 发光材料，最高 500nits、激发 1000nits、局部激发 1500nits 亮度，支持 120Hz 刷新率，双指 360Hz 触控报点率，2000Hz 瞬时采样率，还有屏下双压感。

影像方面，iQOO Neo7 配备后置 50MP 索尼 IMX766V 定制传感器主摄（支持 OIS），以及 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 16MP 居中打孔镜头。

此外，该机配备双 X 轴线性马达、4D 游戏振感、封闭式立体双扬、红外遥控、NFC、蓝牙 5.3，拥有 5000mAh 双电芯电池，支持 120W 快充。