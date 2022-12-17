腾讯收购韩国 SHIFT UP 工作室 20% 股份，后者手握《妮姬：胜利女神》等作品

IT之家 12 月 17 日消息，大家可能都知道腾讯在国内有很多著名的游戏工作室，但实际上腾讯在海外也持有很多大型游戏开发商和工作室的股份，例如育碧和 From Software。

最近腾讯再次出手，收购了火爆海外的《妮姬：胜利女神》的开发商 SHIFT UP 工作室 20% 的股份（具体金额未披露），从而一举成为他们第二大股东。

实际上，目前腾讯旗下 Level Infinite 发行平台已经担任了《妮姬：胜利女神》海外发行工作，而现在腾讯正式收购了 SHIFT UP 的 20% 股份，成为仅次于金亨泰的第二大股东。

IT之家了解到，SHIFT UP 是韩国著名画师、《剑灵》前美术总监金亨泰于 2013 年成立的游戏工作室，是一家具备原创设计和开发技术的游戏研发公司，曾推出过《天命之子》等多个热门游戏。

当时有媒体报道，《命运之子》上线初期便登顶 Google Play 和 App Store 排行榜榜首，至今仍具备不错的热度。前不久，《命运之子》体素 NFT 还被引入 The Sandbox 元宇宙。

据介绍，金亨泰曾在 Softmax、NCsoft 担任原画师、艺术总监，参与过《创世纪战 3》《真名法典 2》《剑灵》等项目，在海外也拥有众多粉丝。

除了手游外，SHIFT UP 目前也在开发一款主机游戏 ——《星刃（Stellar Blade）》，这是一款后末日动作游戏，已经授权索尼互娱发行，将于 2023 年登陆 PlayStation 5 主机平台。

据 SensorTower 数据，《胜利女神：NIKEE》月收入超 1 亿美元，在 11 月收入榜榜单中仅次于《王者荣耀》《原神》以及《PUBGM》。也就是说，下图中五大吸金之作中有四个是掌握在腾讯手里的。