没有 G3 系列的 MLA 技术，消息称 LG 计划在 CES 2023 上展示 M3 系列 OLED 电视

IT之家 12 月 17 日消息,LG 已经发出“美好生活”主题预告,计划在明年 1 月 5 日召开的 CES 2023 大展上推出多款新品。消息称 LG 计划在 2023 年推出 M3 系列电视,与 G3 系列类似但不搭载 MLA 技术。

消息称 LG 计划在 CES 2023 大展上展示 LG OLED 77M3, the LG OLED 83M3, and the LG OLED 97M3 三款机型,屏幕尺寸分别为 77 英寸(195 厘米)、83 英寸(210 厘米)、97 英寸(246 厘米)。

IT之家了解到,LG M1 OLED 电视原计划于 2021 年推出,应该会成为展会上的主角。不过因为疫情取消了 CES 2021,LG 也没有公开展示。LG 在 2022 年也没有推出 M2 OLED 电视系列。因此 M3 是该系列的首次亮相。

消息称 M3 系列和目前 LG 旗下的 G3 系列相同,只是没有微透镜阵列(MLA)技术。IT之家了解到 MLA 技术使用透镜弯曲光的轨迹以提高亮度效率,LG 显示去年开始在其 OLED 面板上应用氘,以将亮度从 800nit 提高到 1000nit 以上,添加 MLA 技术将进一步提高亮度,并可能延长面板的寿命。

LG 显示在首次使用 MLA 技术时遇到了问题,因为它会导致显示屏表面看起来不均匀或不均匀的“污点”,为了解决这一问题,LG 显示计划添加一种使用微珠的粘合剂,使背光灯的光线均匀地膨胀。

LG M3 系列电视在设计上和 G3 系列相同,但是装备了包含所有连接器和部分电子设备的无线遥控盒。就像某些三星电视型号上使用的 One Connect 盒一样,这可以大大减少将电视挂在墙上时要穿过的电缆数量。