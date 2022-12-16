2022 年 11 月全球 TOP10 电视 ODM 工厂出货总量同比增长约 6%

IT之家 12 月 16 日消息，据 Runto 洛图科技观研数据，今年 11 月，国内电视终端市场双十一大促业绩不及预期，世界杯体育促销的效果有一定程度的体现，但市场需求的基本面总体没有发生令人乐观的好转。基于电视整机制造业仍处于一年的传统旺季当中，ODM 代工市场出货情况较为稳定。统计范围内，Top10 的专业 ODM 工厂出货总量同比增长约 6%，但环比下降约 5%。IT之家获悉，Top10 的专业 ODM 工厂在 11 月预计出货量达 570 万台。

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--TPV（冠捷）11 月继续排名第一，出货约 125 万台，同比下降 4%，环比下降超 9%。上月出货环比增长的客户三星、华为、索尼在本月均出现下降，且华为和海信的主力尺寸 55 寸在其中国大陆工厂的出货环比均出现 50% 左右下滑。但同时注意到，自有品牌 Philips 本月出货环比增长近 10%。根据订单 Forecast，12 月亦将出货 110 余万台，全年总量预计在 1350-1400 万台之间。

--MOKA（茂佳）当月出货超过 120 万台，排名第二，同比继续保持大幅增长近 40%，环比增长约 1.5%。本月主要贡献在 TCL 品牌的放量。截止 11 月，年度累计出货已超千万台，全年出货总量预计将逼近 1200 万台，同比增长约 20%。MOKA 正在呈现一个罕见的趋势：工厂从 7 月开始，已经连续 5 个月出货在 100 万台以上；且从 2 月起，连续 10 个月实现环比增长。

--Foxconn（富士康）当月排名第三，出货量 105 万台，是今年以来首次达到百万量级，同环比均有两位数增长。预计 12 月出货仍将在百万左右，全年总出货量将在 880-920 万台之间。其出货量主要被索尼和夏普分割。

--BOE VT（视讯）当月排名第四，出货量超 80 万台，同比大幅增长超 40%。海外三星、LGE 和中国大陆的小米方向的出货比 10 月略有下滑，但海信和北美 Vizio 比 10 月则出现大幅增长。

--AMTC（兆驰）当月出货量约 80 万台，略低于 BOE VT，排名第五，环比大幅下降近 20%，同比微增 2.5%。截止 11 月年度累计出货约 800 万台，同比下降约 17%。

--KTC（康冠）和 HKC（惠科）当月出货分别在 60 万和 50 万台左右，排在第六和第七。KTC 环比实现增长约 7%，以小米为代表的 TOP5 客户合并出货量约占其整体的 50%。

--Express Luck（彩迅）、JPE（金品）和 Innolux（群创）当月出货在 30 万台上下，同环比均有较大幅度的下降。其中，在 Express Luck 销售出货的区域中，欧美下滑较大，亚洲地区销量也不如预期，但中东和俄罗斯市场尚可。Innolux 的出货量已经落在了约 26 万台。

2022 年 11 月全球专业电视 ODM 工厂出货排名，单位：千台

注：电视 ODM 排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂