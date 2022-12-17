科学家通过 NASA 太空望远镜发现了两颗“水世界”系外行星

IT之家 12 月 17 日消息，1992 年是联合国国际外太空年 International Space Year，主题为“和平利用外太空的国际合作”。那一年，科学家们首次在太阳系外发现了一颗行星，从而未人类开启了一条全新的太空探索之路：寻找外星世界。

自那时起，科学家们已经成功地对数千颗系外行星进行了分类和研究，这些行星如此明确地告诉人们，我们在宇宙角落里赖以生存的这颗行星是多么稀有而温和。

在地球以外的世界里，有宝石般的阵雨，有地狱般的熔岩湖，有永不融化的冰崖，当然也有一些类似地球般的星球存在，拥有孕育外星生命的无限潜力。

本周四，一组“系外行星猎人”在《自然天文学》杂志上宣布，我们又一次深入研究了外星世界，并利用 NASA 哈勃望远镜和已经退役的斯皮策太空望远镜，发现了两颗充满水的系外行星，即开普勒-138 c 和开普勒-138 d。

从技术上讲，这两颗被研究的系外行星都是由 NASA 开普勒太空望远镜在过去发现的（因此得名），但直到现在科学家们才确认了这些星球的组成成分。

这两颗蔚蓝星球位于一个距离地球 218 光年以外的恒星系统中，它们围绕着一颗昏暗的红矮星姗姗起舞，它们的大小约是地球的 1.5 倍，它们的质量约是地球的两倍。“就像放大版的地球，这就是我们称它们为超级地球的原因。”蒙特利尔大学教授、该论文的合著者 Björn Benneke 说道。

事实上，美国宇航局的在线系外行星目录将开普勒 d 称为一个“潜在的岩石世界”。“然而，我们现在已经证明了这两颗行星，开普勒-138 c 和 d，在性质上是完全不同的：它们整个星体中很大一部分可能是由水组成的。”他补充道。

简单来说，这是第一次有科学家将系外行星确定为“水世界”，Benneke 说，这是一种在天文学中理论上存在很长一段时间但尚未得到肯定证明的行星。值得一提的是，这些所谓的“水世界”并非如《星际穿越》中那样拥有海洋的世界。

Kepler-138 d 的含水层被认为在 2000 公里深处。相比之下，地球的平均海洋深度不到 4 公里，液态水的比例可以忽略不计。图源：Benoit Gougeon，蒙特利尔大学

“开普勒 138 c 和 d 大气层的温度可能高于水的沸点，我们预计这些行星上会存在由蒸汽构成的浓密大气层，”团队负责人兼博士卡罗琳・皮奥莱特 (Caroline Piaulet) 说道。

“只有在这种蒸汽环境下，才有可能存在高压液态水，甚至可能存在高压下另一相的水，称之为超临界流体。”

研究人员认为，开普勒双胞胎更像是放大的欧罗巴或土卫二，也就是目前围绕木星和土星运行的富含水的卫星，只是离它们的恒星更近。皮奥莱特说：“开普勒 138 c 和 d 将拥有大量的水蒸气包层，而不是冰冷的岩石表面。”

IT之家提醒，观察者还发现了一颗可能的新开普勒 138 行星：Kepler-138 e。最有趣的是，Kepler-138 e 似乎位于宜居带内。时间应该会告诉我们，这对于神奇的宇宙究竟意味着什么。